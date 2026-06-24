Ronaldinho Gaúcho é autor de mais de 90 músicas e já foi gravado por Iza e Safadão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ídolo do futebol brasileiro, o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho também tem uma prolífica atuação no universo da música. O pentacampeão do mundo com a seleção brasileira em 2002 canta, produz e é compositor de sucessos no samba, no rap, no funk e até no sertanejo.

Ronaldo de Assis Moreira, o nome de batismo do ex-atleta, tem 91 músicas registradas em seu nome como compositor no Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, o Ecad. Em outras 32 faixas, ele é um dos intérpretes.

Na conquista da Copa do Mundo de 2002, Ronaldinho também era um dos principais jogadores que comandavam o samba no elenco da seleção. Ele toca tantã, e foi registrado em diversas imagens das celebrações do título puxando as músicas com os companheiros.

O ritmo foi o primeiro pelo qual o ex-jogador se apaixonou. Alguns dos maiores sucessos que ele escreveu foram pagodes.

É o caso de "Agora Perdeu", lançada em 2015 pelo grupo Bom Gosto, que tem quase 50 milhões de reproduções apenas no Spotify. Também de "No Meu Quintal", lançada pela banda Pique Novo com participação de Péricles.

Mas Pericão não é o único cantor famoso que já interpretou uma composição do bruxo, como é conhecido o ex-jogador. A cantora Iza gravou uma música de autoria de Ronaldinho Gaúcho em parceria com outros dois compositores, "Você Não Vive Sem Mim", em seu álbum de estreia, "Dona de Mim", de 2018. A faixa, um R&B, acumula quase 5 milhões de plays no Spotify.

Um dos momentos mais marcantes da carreira musical de Ronaldinho Gaúcho veio com "Vamos Beber". O ex-camisa dez não compôs, mas cantou e atuou no clipe da música, escrita e produzida por Dennis DJ, do funk, com participação da dupla sertaneja João Lucas & Marcelo.

Com mais de 50 milhões de visualizações no YouTube, o clipe de 2014 marcou época misturando arranjos eletrônicos, batidas de funk e refrão de pegada sertaneja, além dos versos entoados por Ronaldinho. "Vem aqui com Ronaldinho/ Quero te ver dançando/ A noite já é nossa/ Vem que hoje é funknejo", ele canta.

O bruxo ainda assinou outras músicas de João Lucas & Marcelo, dupla que ficou conhecida pelo hit "Eu Quero Tchu, Eu Quero Tcha". E também voltou a colaborar com Dennis DJ em 2017, cantando o refrão da música "Professor da Malandragem", que mistura funk com forró e também conta com Wesley Safadão.

Safadão inclusive é o intérprete de um dos maiores sucessos do ex-jogador como compositor, a música "Solteiro de Novo", gravada pelo cantor com participação do próprio Ronaldinho, com quase 190 milhões de reproduções no YouTube. Recentemente, o cearense gravou outra música com participação do ex-camisa dez, "Tu Pode Falar Mal", que também conta com Ludmilla.

Entre outros parceiros de Ronaldinho na música estão Jorge Vercillo, com quem compôs e cantou um desabafo político e social, "Garra", há sete anos. E também Xande de Pilares, que dividiu os microfones com o bruxo no samba "O Segredo do Feijão", escrito pelo ex-jogador.

O cantor Ferrugem também fez uma colaboração com Ronaldinho, mas nesse caso foi um acordo financeiro. Isso porque o ex-futebolista foi responsável por financiar a gravação de "Climatizar", o primeiro grande sucesso do pagodeiro.

O rap também está entre os ritmos que já passaram pela caneta do ex-jogador. Ele é autor, por exemplo, de "Favela", do rapper carioca Delacruz. Além da composição, sua atuação no gênero inclui projetos como a Tropa do Bruxo, espécie de coletivo em que Ronaldinho atua como curador.

A Tropa do Bruxo já lançou músicas reunindo nomes do rap e do funk, com destaque para artistas mineiros. É o caso de Djonga, Sidoka e MC Rick em "Oclin e Evoque". E também de DJ WS da Igrejinha, que assina as batidas atmosféricas de "Baile do Bruxo", música que chegou entre as mais ouvidas do Brasil no Spotify.

Criado há cerca de três anos, o projeto já lançou nove álbuns, sendo que o mais recente "Campeão", saiu neste mês de Copa do Mundo, comandado pelo produtor SMU.

Ronaldinho Gaúcho agora expande sua atuação par ao exterior, lançando o selo Tu Música, com sede em Miami e o objetivo de lançar talentos da música latina.