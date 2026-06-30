Ronald Koeman deixa o comando da Holanda após eliminação na Copa do Mundo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O treinador Ronald Koeman anunciou sua demissão da seleção holandesa nesta terça-feira (30), um dia depois da derrota para Marrocos, nos pênaltis, que eliminou o país na segunda fase da Copa do Mundo.

Koeman deixou o comando da Holanda após três anos. Em comunicado divulgado de forma conjunta com a Real Associação Neerlandesa de Futebol, o técnico afirmou que a decisão foi tomada ainda na noite desta segunda-feira (29) (29), após o revés no Mundial.

"Dói tanto que minha trajetória na seleção termine dessa forma. Todos nós sonhávamos com uma Copa do Mundo na qual escreveríamos história. Infelizmente, isso não aconteceu. Ninguém está mais decepcionado com esse desfecho do que eu. Como treinador da seleção, essa responsabilidade é minha. Sempre senti esse peso e continuarei a senti-lo", disse Koeman em comunicado oficial.