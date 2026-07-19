Rodri lidera domínio espanhol nas premiações da Copa; Mbappé leva artilharia

RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - A conquista da Copa do Mundo pela Espanha terminou com domínio também na cerimônia de premiação da Fifa. Dos cinco troféus individuais distribuídos após a final deste domingo (19), em Nova Jersey, três ficaram com jogadores da seleção campeã.

Rodri foi eleito o melhor jogador da Copa. O volante de 30 anos comandou o meio-campo da equipe de Luis de la Fuente durante toda a campanha do bicampeonato e acrescentou mais um prêmio individual a uma trajetória que já incluía ter sido o melhor do mundo em 2024, assim como melhor jogador da Euro do mesmo ano.

O melhor em campo foi Ferran Torres, autor do gol do título da Espanha.

A Luva de Ouro ficou com Unai Simón. Titular da Espanha durante todo o Mundial, o goleiro foi um dos destaques da campanha defensiva da equipe, que chegou à final depois de sofrer apenas um gol em toda a competição.

O prêmio de melhor jogador jovem foi para Pau Cubarsí. Aos 19 anos, o zagueiro disputou sua primeira Copa do Mundo e encerrou o torneio como um dos destaques da renovação da seleção espanhola.

Os outros dois troféus ficaram com seleções que não chegaram à decisão. Quarto lugar após derrota para a Inglaterra neste sábado (18), Kylian Mbappé terminou a Copa como artilheiro, com 10 gols, enquanto Olise liderou as assistências, com sete. A Holanda recebeu o prêmio Fair Play, concedido pela Fifa à equipe de melhor desempenho disciplinar ao longo do Mundial.