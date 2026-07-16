Rodri cumpre profecia de Guardiola e chega à melhor forma na Copa do Mundo

ARLINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - Eleito melhor jogador do mundo na temporada 2023/24, Rodrigo Hernández, o Rodri, não teve a chance de dar sequência ao futebol brilhante que lhe rendeu a Bola de Ouro. O espanhol recebeu o prêmio apoiado em muletas, em outubro de 2024, por causa de uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, e encontrou dificuldades no retorno.

No início do ciclo 2025/26, seu técnico no Manchester City o procurou para uma conversa. Pep Guardiola explicou ao volante que recuperar a velha forma levaria algum tempo e que ela seria alcançada só na Copa do Mundo. Quem viu França 0 x 2 Espanha, nas semifinais do torneio, deu razão ao treinador.

Hernández, que completou 30 anos no último dia 22, tem sido uma peça importante na sólida campanha de sua equipe nacional. Em um time que sofreu apenas um gol e marcou 13, ele é responsável pela proteção à dupla de zaga e pela distribuição de jogo, com desempenho de alto nível nas duas tarefas.

No ranking disponibilizado pela Fifa, baseado em dados estatísticos, o espanhol aparece em primeiro no item marcação, com nota média 8,08. Com a bola, segundo a Opta Analyst, acertou 92,9% dos passes que tentou no campeonato, com índice de 90,7% no campo de ataque.

"Disse tempo atrás que questionar o Rodrigo me parecia um insulto à inteligência. E o tempo só fez mostrar que não estávamos errados", afirmou o treinador da Espanha, Luis de la Fuente.

"Temos um modelo futebolístico. E o Rodrigo é o eixo, uma figura que encaixa o jogo de maneira fantástica. Com poucos toques, dá passes capazes de superar linhas com uma facilidade fantástica. Posicionalmente, ele dá equilíbrio à equipe, recupera não sei quantas bolas", disse.

Houve dúvidas sobre a possibilidade de o jogador atingir novamente um nível alto. Como é comum após graves lesões ligamentares, Hernández enfrentou problemas musculares a partir da volta, em maio de 2025.

Diante dessa situação, ficaram para depois as negociações para a renovação de seu contrato, que expira no meio de 2027. Está evidente agora: um acordo antes do embarque do jogador à América do Norte teria saído mais barato.

Rodri, claro, tem evitado o assunto, dizendo estar concentrado no Mundial. Depois de frustrar Mbappé, Dembélé e Olise, ele tem mais uma tarefa árdua na América do Norte, contra a Argentina de Messi. Será um jogo duro diante dos atuais campeões, porém Luis de la Fuente confia em seu time e em seu capitão.

"É uma sorte grande ter esse tipo de jogador."