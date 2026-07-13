Rodri analisa confronto com França na Copa

(UOL/FOLHAPRESS) - O meio-campista Rodri, da Espanha, elogiou a França, adversária na semifinal da Copa do Mundo, mas disse que a seleção espanhola pode vencer o jogo.

Rodri destacou, em entrevista ao jornal inglês The Guardian, o histórico recente da Espanha contra os franceses. Os espanhóis derrotaram a França nas semifinais da Euro 2024 e da Liga das Nações 2025/26.

"A França é um dos melhores times do mundo, está em um grande momento, mas a Espanha também Nós podemos vencê-los -já vimos isso na Euro e na Liga das Nações", disse o meio-campista da Espanha ao The Guardian.

Para o volante da Espanha, as qualidades da seleção francesa vão além do forte ataque. Rodri destacou a força defensiva da França, apontando qualidades como a agressividade na marcação.

Meio-campista projeta um duelo muito diferente do último encontro entre as seleções. Na semifinal da Liga das Nações, em 2025, os espanhóis venceram por 5 a 4.

Jogador avaliou que um jogo mais aberto não favorece a Espanha. Meio-campista apontou que controlar é a melhor estratégia para os espanhóis.

"A França tem muitas qualidades no ataque, mas eu também destaco a força defensiva. Eles se defendem bem, em bloco baixo, eles são muito físicos, muito agressivos na marcação. Vamos ter que controlar o jogo.

É difícil uma partida terminar 5x4 como da última vez e não podemos achar que esse jogo vai ser algo que não vai. Copas do Mundo são diferentes e eu não sei se um jogo aberto como foi o último nos favorece. Precisamos de mais controle", disse Rodri.

França e Espanha entram em campo nesta terça-feira (14), às 16h (de Brasília). A partida será disputada no AT&T, em Arlington (EUA).