Roberto Martínez anuncia saída da seleção de Portugal após queda na Copa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Roberto Martínez confirmou que não seguirá como técnico da seleção de Portugal após derrota para a Espanha, por 1 a 0, nas oitavas de final da Copa do Mundo.

Treinador espanhol falou em tom de despedida na saída do campo. Com contrato até o fim do Mundial, Martínez disse não ver sentido em prolongar seu trabalho à frente da equipe portuguesa após falhar na missão de levar o país ao título inédito do torneio.

"É certo, é meu último jogo com a seleção de Portugal. [...] Cheguei a Portugal para ganhar o Mundial e acho que, sem ganhar, não faz sentido continuar. A direção e o presidente têm agora a possibilidade de escolher o novo selecionador. O presidente sempre apoiou o meu trabalho, mas o meu contrato termina hoje. Não há muito mais a dizer", disse Martínez, em coletiva de imprensa.

Treinador assumiu Portugal no início de 2023, com vínculo até o fim da Copa deste ano. Fernando Santos, seu antecessor, havia sido eliminado nas quartas de final do Mundial do Qatar, no ano anterior.