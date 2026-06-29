Rival do Brasil, Japão tem corvo de 3 patas no escudo; entenda a história

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Japão entra em campo contra o Brasil nesta segunda-feira (29), pela Copa do Mundo, carregando um símbolo mitológico no peito: um corvo de três patas. A simbologia é usada no escudo oficial da seleção japonesa desde 1930 e acompanha o país nas suas principais conquistas.

O QUE É O SÍMBOLO?

O corvo de três patas se chama Yatagarasu. Ele é visto como um mensageiro divino da deusa do sol, Amaterasu, na tradição xintoísta (baseada no culto à natureza e divindades vindas dela). As três patas simbolizam céu, terra e humanidade.

O animal está envolvido na lenda sobre o primeiro imperador do Japão, Jimmu, ainda que não haja comprovações históricas da existência do líder. Na lenda, a ave aparece dos céus para guiá-lo no processo de unificação do país.

O corvo de três patas virou sinônimo de orientação, proteção e vitória. O último desses motivos foi um dos que o tornaram parte integrante do símbolo oficial da Associação de Futebol do Japão.

DESAFIO CONTRA O BRASIL

O Japão volta a encarar o Brasil em uma Copa do Mundo após 20 anos. Em 2006, japoneses e brasileiros duelaram na fase de grupos, e a seleção sul-americana venceu por 4 a 1.

Por que o Japão parou de naturalizar brasileiros para reforçar seleção

O encontro em um mata-mata de Copa do Mundo esteve muito perto nas últimas duas edições. Em 2018, o Japão levou a virada da Bélgica no fim do jogo pelas oitavas e foi eliminado. Em 2022, na mesma fase, a seleção caiu para a Croácia, nos pênaltis. Ambas seleções europeias viriam a enfrentar o Brasil na etapa seguinte.

O Japão vem de uma virada sobre o Brasil. Em amistoso realizado no ano passado, a seleção asiática saiu atrás, mas venceu a seleção brasileira por 3 a 2, jogando em casa.

Brasil e Japão medem forças às 14h (de Brasília), em Houston, pela segunda fase da Copa do Mundo. A seleção brasileira foi líder do Grupo C, e os japoneses ficaram em segundo na chave G.