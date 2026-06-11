Ricardo Rocha paga dívida de pensão e é liberado para ir à Copa nos EUA

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-zagueiro Ricardo Rocha, tetracampeão da Copa do Mundo com a seleção brasileira, foi detido na manhã desta quarta-feira (10), no Rio de Janeiro, após não cumprir com o pagamento de pensão alimentícia. Ele quitou a dívida e foi liberado.

O QUE ACONTECEU

Ricardo Rocha foi detido no Aeroporto Tom Jobim, no Rio de Janeiro. Ele se preparava para embarcar rumo aos Estados Unidos, uma das sedes da Copa do Mundo. O pedido foi expedido pela Justiça do Ceará. A informação foi divulgada inicialmente pelo ge e confirmada pelo UOL.

A defesa do ex-jogador afirma que o problema ocorreu por causa de "divergência relacionada aos valores apontados no cumprimento de decisão judicial". Advogado divulgou uma nota nas redes sociais do ex-jogador.

Ricardo Rocha publicou um vídeo nas redes sociais horas depois. Nele, o ex-zagueiro aparece no Aeroporto de Bogotá, na Colômbia, em uma escala antes de pegar o avião rumo aos Estados Unidos, mas não menciona o problema com a Justiça.

NOTA DA DEFESA DE RICARDO ROCHA

"Em razão das notícias veiculadas nesta data envolvendo o nome de Ricardo Rocha, sua defesa vem esclarecer que o episódio decorreu de uma divergência relacionada aos valores apontados no cumprimento de decisão judicial, questão que foi imediatamente submetida à análise e esclarecida perante o Poder Judiciário.

Após os esclarecimentos apresentados pela defesa, a medida foi prontamente revogada, restabelecendo-se a normalidade da situação.

Ricardo Rocha lamenta que uma questão de natureza estritamente processual, envolvendo informações protegidas por segredo de justiça, tenha sido exposta de forma precipitada e com enfoque sensacionalista, antes da conclusão dos esclarecimentos necessários.

O ex-atleta sempre pautou sua trajetória pelo respeito às instituições, transparência e cumprimento de suas obrigações, permanecendo à disposição da Justiça para todos os esclarecimentos cabíveis.

Com a revogação da medida, Ricardo Rocha segue normalmente sua agenda profissional, inclusive sua viagem aos Estados Unidos, onde participará da cobertura da Copa do Mundo."