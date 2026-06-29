Revoltado, presidente da Coreia do Sul pede investigação após queda na Copa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-myung, exigiu uma investigação do Ministério do Esporte após a eliminação precoce da seleção na fase de grupos na Copa do Mundo.

A Coreia do Sul acabou eliminada da Copa do Mundo na última quarta-feira (24) após perder para a África do Sul. Com a derrota, a equipe terminou em terceiro lugar no Grupo A e ficou fora da fase de mata-mata do torneio.

O presidente Lee Jae-myung usou as redes sociais para cobrar explicações sobre a gestão do futebol no país. O mandatário afirmou que o problema vai além do desempenho em campo e envolve decisões administrativas fora dele.

Lee declarou estar perplexo com a queda da seleção e criticou a liderança da federação. "Como ex-diretor honorário de um clube de futebol profissional e, de coração, um 'Diabo Vermelho', sinto-me mais do que perplexo; sinto-me indignado com esse resultado inesperado. No final das contas, provou-se mais uma vez que a escolha das pessoas certas define o sucesso de tudo", escreveu o presidente na rede social X.

O governo sul-coreano ordenou que o Ministério dos Esportes investigue o fracasso. O objetivo é identificar os problemas de gestão e apresentar soluções para evitar novos vexames.

"Se selecionarmos pessoas incompetentes para cargos de liderança, priorizando o partidarismo em detrimento da capacidade jurídica, o resultado será óbvio como a luz do dia", disse Lee Jae-myung.

A contratação do técnico Hong Myung-bo em 2024 já era alvo de fortes críticas no país. A imprensa local questionava os critérios de seleção do treinador, apontando falta de transparência no processo.

O presidente sugeriu que as decisões na federação de futebol são baseadas em relações pessoais. Para Lee, a falta de critérios de mérito na escolha de cargos de liderança prejudica o rendimento da equipe. "O fracasso em se classificar deixou a população desanimada e parece ser resultado de problemas de organização e gestão", completou.

A torcida sul-coreana iniciou uma petição online exigindo a demissão da comissão técnica. O documento pede uma reformulação completa na federação de futebol e ganhou força rapidamente após a eliminação.

As redes sociais do país foram inundadas por protestos de torcedores indignados. Críticas pesadas ao técnico Hong Myung-bo e aos dirigentes da federação dominam os debates esportivos na Coreia do Sul.