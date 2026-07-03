Resumo doCR7 marca e Portugal elimina Croácia da Copa; Espanha passeia contra Áustria

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Antes mesmo de a bola rolar em Toronto entre Portugal e Croácia, pela fase de 32 seleções da Copa do Mundo, na noite desta quinta-feira (2), uma coisa já era sabida pelo mundo inteiro: Cristiano Ronaldo ou Modric dariam adeus.

A despedida foi de Modric, em jogo recheado de drama, com a etapa final emocionante e uma virada portuguesa, por 2 a 1, com direito a gol de Cristiano Ronaldo, o primeiro em mata-mata dos 11 anotados em sua sexta Copa, e VAR anulando gol croata aos 12 minutos do tempo de acréscimo.

Depois de duas Copas na semifinal, eliminando o Brasil em 2022 nas quartas, a Croácia (e Modric) deu adeus precocemente à competição.

O jogo foi marcado por dois tempos distintos, com a primeira etapa em ritmo lento e um segundo tempo de tirar o fôlego, com gols válidos e anulados e bolas na trave dos dois lados.

Perisic abriu o placar para a Croácia. Cristiano Ronaldo empatou, de pênalti, e Gonçalo Ramos virou aos 48min do segundo tempo.

Com a vaga, a seleção lusitana enfrenta nas oitavas de final a Espanha que eliminara a Áustria em jogo mais cedo, na segunda-feira (6), em Dallas.

ESPANHA 3 X 0 ÁUSTRIA

Na vitória por 3 a 0 nesta quinta-feira, em Los Angeles, o espanhol Lamine Yamal jogou mais solto, distribuiu dribles e bagunçou a defesa da Áustria. Os gols foram marcados por Pedro Porro e Oyarzabal, duas vezes.

Ao lado do México, a campeã em 2010 continua sem sofrer gols neste Mundial, após quatro partidas.

Nas oitavas, a equipe tentará superar um mau retrospecto nessa fase, na qual acabou eliminada em 2018 e 2022 por Rússia e Marrocos, respectivamente, em ambas as ocasiões em disputa de pênaltis.

A vitória espanhola também garantiu a quebra de um recorde. Com o placar, o goleiro Unai Simón chegou a 519 minutos consecutivos sem tomar gol em Mundiais, ultrapassando a marca de 517 minutos do italiano Walter Zenga na edição de 1990.

SUÍÇA 2 X 0 ARGÉLIA

Com uma vitória tranquila por 2 a 0 sobre uma limitada Argélia, a Suíça garantiu sua classificação às oitavas de final da Copa na madrugada desta sexta-feira (3), no estádio BC Place, em Vancouver, no Canadá.

Os gols foram marcados por Embolo, aos 10min de jogo, e por Ndoye, no primeiro lance do segundo tempo.

Primeira colocada do Grupo B na fase de grupos, com vitórias sobre Bósnia e Canadá e empate com o Qatar, a Suíça se mantém invicta no Mundial após quatro jogos.

Os suíços voltam a campo na próxima terça-feira (7) para encarar o vencedor de Colômbia x Gana, partida das 22h30 (de Brasília) desta sexta, em Kansas City. QUEIROZ

SÃO PAULO

Seleção de Lamine Yamal não toma conhecimento de austríacos e segue imbatível para oitavas de final Em ritmo de treino, Suíça derrota a Argélia e aguarda Colômbia ou Gana na próxima fase do Mundial

(FOLHAPRESS) Em 03/07/2026 05h00

Antes mesmo de a bola rolar em Toronto entre Portugal e Croácia, pela fase de 32 seleções da Copa do Mundo, na noite desta quinta-feira (2), uma coisa já era sabida pelo mundo inteiro: Cristiano Ronaldo ou Modric dariam adeus.

A despedida foi de Modric, em jogo recheado de drama, com a etapa final emocionante e uma virada portuguesa, por 2 a 1, com direito a gol de Cristiano Ronaldo, o primeiro em mata-mata dos 11 anotados em sua sexta Copa, e VAR anulando gol croata aos 12 minutos do tempo de acréscimo.

Clique aqui e entre no grupo FolhaStats Confira todos os duelos da fase de 32 Depois de duas Copas na semifinal, eliminando o Brasil em 2022 nas quartas, a Croácia (e Modric) deu adeus precocemente à competição.

O jogo foi marcado por dois tempos distintos, com a primeira etapa em ritmo lento e um segundo tempo de tirar o fôlego, com gols válidos e anulados e bolas na trave dos dois lados.

Cristiano Ronaldo cumprimenta Modric após a vitória de Portugal por 2 a 1; foi a despedida do meia croata das Copas do Mundo Kevin Sousa Imagn Images via Reuters Dois jogadores de futebol se abraçam e conversam após o jogo, um com uniforme azul e outro com uniforme branco. Pessoas com equipamentos de transmissão estão ao fundo. Imagem pequena **** Perisic abriu o placar para a Croácia. Cristiano Ronaldo empatou, de pênalti, e Gonçalo Ramos virou aos 48min do segundo tempo.

Com a vaga, a seleção lusitana enfrenta nas oitavas de final a Espanha --que eliminara a Áustria em jogo mais cedo--, na segunda-feira (6), em Dallas.

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Espanha 3 x 0 Áustria

Na vitória por 3 a 0 nesta quinta-feira, em Los Angeles, o espanhol Lamine Yamal jogou mais solto, distribuiu dribles e bagunçou a defesa da Áustria. Os gols foram marcados por Pedro Porro e Oyarzabal, duas vezes.

Ao lado do México, a campeã em 2010 continua sem sofrer gols neste Mundial, após quatro partidas.

Nas oitavas, a equipe tentará superar um mau retrospecto nessa fase, na qual acabou eliminada em 2018 e 2022 por Rússia e Marrocos, respectivamente, em ambas as ocasiões em disputa de pênaltis.

A vitória espanhola também garantiu a quebra de um recorde. Com o placar, o goleiro Unai Simón chegou a 519 minutos consecutivos sem tomar gol em Mundiais, ultrapassando a marca de 517 minutos do italiano Walter Zenga na edição de 1990.

Galeria Veja lances de Espanha x Áustria na Copa de 2026 Ibéricos vencem por 3 a 0 e passam às oitavas de final https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/1869639282701228-veja-lances-de-espanha-x-austria-na-copa-de-2026 ***

Suíça 2 x 0 Argélia

Com uma vitória tranquila por 2 a 0 sobre uma limitada Argélia, a Suíça garantiu sua classificação às oitavas de final da Copa na madrugada desta sexta-feira (3), no estádio BC Place, em Vancouver, no Canadá.

Os gols foram marcados por Embolo, aos 10min de jogo, e por Ndoye, no primeiro lance do segundo tempo.

Primeira colocada do Grupo B na fase de grupos, com vitórias sobre Bósnia e Canadá e empate com o Qatar, a Suíça se mantém invicta no Mundial após quatro jogos.

Os suíços voltam a campo na próxima terça-feira (7) para encarar o vencedor de Colômbia x Gana, partida das 22h30 (de Brasília) desta sexta, em Kansas City.

Ndoye comemora o seu gol, o 2º da Suíça na vitória sobre a Argélia, pela fase de 32 seleções da Copa do Mundo, em Vancouver Meng Yongmin Xinhua Jogador suíço com uniforme vermelho comemora com punho cerrado e boca aberta em campo de futebol. Arquibancada cheia ao fundo com torcedores desfocados. Imagem pequena **** Arte HTML5/Folhagráfico/AFP https://arte.folha.uol.com.br/esporte/2026/06/28/chaveavento-copa-2026/ ***