Resumo do dia: RD Congo se classifica ao mata-mata da Copa; Portugal passa em 2º lugar, atrás da Colômbia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No último dia da fase de grupos, em grande virada, a República Democrática do Congo se classificou pela primeira vez ao mata-mata da Copa do Mundo ao vencer o estreante Uzbequistão por 3 a 1 neste sábado (27), em Atlanta.

A seleção africana se junta a Cabo Verde, África do Sul, Canadá, Costa do Marfim, Bósnia-Herzegovina e Egito entre as equipes que, nesta edição da Copa do Mundo, alcançam pela primeira vez a fase eliminatória.

No outro confronto do Grupo K, Portugal, de Cristiano Ronaldo, e Colômbia, de Luis Díaz, ficaram no 0 a 0 em Miami e também se classificaram para a fase de mata-mata.

A Colômbia encerrou a fase de grupos na liderança do grupo, com 7 pontos. Portugal ficou na segunda colocação, com 5. A RD Congo somou 4. O Uzbequistão ficou na lanterna, com zero.

Na fase de 32 seleções, a seleção colombiana enfrentará Gana na sexta-feira (3), às 22h30. Portugal jogará contra a Croácia na quinta-feira (2), às 20h. A RD Congo enfrentará a Inglaterra na quarta-feira (1), às 13h.

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GRUPO J

Último jogo valendo vaga na fase de 32 seleções da Copa do Mundo, encerrado na madrugada deste domingo (28), o duelo entre Argélia e Áustria começou com a possibilidade de que fizessem um "jogo de compadres", para empatarem e ambas se classificarem ao mata-mata.

O confronto, entretanto, acabou se tornando um dos espetáculos mais emocionantes desta edição da Copa, com dois gols nos acréscimos do segundo tempo, o primeiro eliminando momentaneamente a Áustria e o segundo classificando as duas seleções com o empate por 3 a 3 no estádio Arrowhead, em Kansas City.

Sobrou para o Irã, que dependia de uma vitória de um dos lados para ir ao mata-mata como um dos oito melhores terceiros colocados e acabou eliminado.

Com a Argentina já assegurada como primeira colocada, o Grupo J teve a Áustria como segunda e a Argélia como terceira, ambas com 4 pontos.

Assim, a seleção africana entrou como uma das melhores terceiras e enfrentará a Suíça na sexta-feira (3). A Áustria, por sua vez, terá pela frente a Espanha, primeira do Grupo H, na quinta (2).

No outro jogo do grupo, a Argentina optou por uma formação quase toda reserva e bateu a Jordânia por 3 a 1, no primeiro encontro entre as duas seleções, no AT&T Stadium, em Arlington, nos arredores de Dallas.

Mais uma vez, Lionel Messi foi o destaque do duelo. Ele iniciou a partida no banco de reservas, mas entrou no segundo tempo e não marcou um gol de falta, seu sexto tento na atual edição e o 19º no total, isolando-se ainda mais como o maior artilheiro histórico das Copas do Mundo.

O camisa 10 da seleção alviceleste, quebrador de recordes, também tornou-se o primeiro a conseguir marcar em sete jogos seguidos do Mundial, incluindo esta Copa e a anterior, superando a marca de Jairzinho, em 1970, e do francês Just Fontaine, em 1958.

GRUPO L

Harry Kane entrou para a história da seleção inglesa. Foi Jude Bellingham, porém, quem mudou a história da noite deste sábado (27).

Bastaram dois lances de Bellingham no segundo tempo para garantir a vitória e a classificação ao mata-mata.

No primeiro, ele abriu o placar e, no segundo, deu passe para Kane marcar e ficar sozinho no topo da artilharia da Inglaterra em Copas do Mundo. O atacante chegou a 11 gols e ultrapassou Gary Lineker.

A Inglaterra encerrou a fase de grupos com 7 pontos, um a mais que a Croácia, e garantiu a liderança da chave. Agora, terá pela frente a República Democrática do Congo, na quarta-feira (1º).

Já o Panamá deixa a Copa com uma marca negativa: foi a única equipe a não marcar.

Na Filadélfia, a Croácia venceu Gana por 2 a 1. Com isso, os europeus terminaram a fase de grupos em segundo lugar e enfrentarão Portugal, segundo colocado do Grupo K, na quinta-feira (2).

Os africanos, classificados como um dos melhores terceiros, terão pela frente a Colômbia, que ficou à frente dos portugueses no grupo, na sexta-feira (3).