Resumo do dia: México e Coreia do Sul vencem e lideram Grupo A da Copa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após uma cerimônia de abertura com apresentações da cantora colombiana e do cantor nigeriano Burna Boy, a Copa do Mundo de 2026 finalizou o primeiro dia de disputas do grupo A com vitórias do México e da Coreia do Sul sobre África do Sul e República Tcheca, respectivamente.

Com os resultados, mexicanos e sul-coreanos lideram o Grupo A com 3 pontos, deixando África do Sul e República Tcheca zerados.

No primeiro duelo, os coanfitriões confirmaram seu favoritismo e bateram a África do Sul por 2 a 0 no estádio Azteca, na Cidade do México, com gols dos atacantes Julián Quiñones e Raúl Jiménez. Quiñonez foi eleito o melhor da partida.

O confronto foi marcado por três cartões vermelhos aplicados pelo árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio e pela festa da torcida mexicana nas arquibancadas do Azteca.

A curiosidade do confronto foi que o árbitro brasileiro ficou a um cartão vermelho de igualar, em um jogo, o total expulsões da Copa passada. No Qatar-2022, foram mostrados quatro cartões vermelhos ao todo, número que se repetiu em 2018 e em 1938. O recorde de expulsões é da Copa de 2006, com 28.

Essa foi a primeira vitória da seleção mexicana na oitava participação em um jogo de estreia em uma edição do Mundial. O time também fez as primeiras partidas das Copas de 1930, 1950, 1954, 1958, 1962, 1970 e 2010, com cinco derrotas e dois empates.

A África do Sul voltou ao Mundial após a última aparição em 2010, quando foi a sede, sem nunca ter passado da fase de grupos em três participações (esteve presente em 1998 e 2002).

- Confira a tabela e classificação da Copa

No outro jogo, que começou na noite de quinta-feira e terminou na madrugada desta sexta (12), no estádio Akron, em Guadalajara, a Coreia do Sul teve muito mais dificuldades para conquistar a vitória.

O domínio do jogo foi dos sul-coreanos, com mais técnica que os altos jogadores europeus. Estes conseguiram seus melhores lances em jogadas aéreas.

Quando a bola foi por baixo, o goleiro sul-coreano Kim Seung-Gyu salvou sua seleção com, pelo menos, duas grandes defesas.

No primeiro tempo, o grande nome da Coreia foi o capitão Son Heung-min, que se movimentou bastante para encontrar espaço entre os fortes zagueiros rivais.

No segundo tempo, as duas equipes partiram para o ataque e incendiaram o duelo. A República Tcheca abriu o placar com o zagueiro Krejcí, de cabeça, após cobrança longa de lateral de Coufal para dentro da área.

Os sul-coreanos empataram com um golaço do volante Hwang In-Beom, que deu um toque por cima do goleiro após deixar o zagueiro Hranác no chão, com um corte seco.

A República Tcheca chegou a marcar de novo aos 32min, em cabeçada de Soucek, mas ele estava impedido.

Dois minutos depois, a Coreia virou o placar com Oh Hyeon-gyu, que havia substituído o craque Son Heung-min, em um toque de primeira após cruzamento de Hwang In-beom, que foi eleito o craque do jogo.

Na próxima rodada do grupo, na segunda-feira (18), México e Coreia do Sul se enfrentam em Guadalajara, enquanto República Tcheca e África do Sul duelam em Atlanta (EUA).