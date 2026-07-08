Resumo do dia: Messi leva Argentina a classificação dramática na Copa; Suíça volta às quartas após 72 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os confrontos das quartas de final da Copa do Mundo de 2026 estão definidos após os últimos jogos das oitavas, disputados nesta terça-feira (7). A Argentina avançou após uma virada heroica sobre o Egito, enquanto a Suíça eliminou a Colômbia nos pênaltis.

As equipes se enfrentam no sábado (11), às 22h, no estádio de Kansas City (EUA).

Assim como em outras partidas da Argentina neste Mundial, no jogo contra o Egito o destaque voltou a ser Lionel Messi. O craque marcou um gol e deu uma assistência na vitória de virada sobre a seleção africana.

O início da partida, porém, não foi favorável aos argentinos. Aos 14 minutos, Yasser Ibrahim abriu o placar para o Egito ao completar de cabeça um cruzamento no canto esquerdo de Emiliano Martínez.

Cinco minutos depois, a Argentina teve um pênalti a favor, mas Messi bateu à meia-altura, no canto esquerdo, e desperdiçou a cobrança, defendida pelo goleiro.

Na volta do intervalo, o Egito voltou a assustar. Aos 12 minutos do segundo tempo, Zico chegou a ampliar o placar, mas o gol foi anulado após revisão do VAR (árbitro assistente de vídeo) por falta na origem da jogada.

Aos 21min, porém, após jogada de Salah e Hassan, o atacante voltou a marcar, desta vez em lance validado.

Precisando reagir, Messi mudou de posição e passou a atuar principalmente pelo lado direito do ataque. Foi por esse setor que iniciou a jogada do primeiro gol argentino, marcado de cabeça por Cristian Romero depois de cruzamento do camisa 10.

Pouco depois, o próprio Messi recebeu passe de Montiel dentro da área e finalizou firme para empatar.

A virada veio nos acréscimos. Em contra-ataque, Lautaro Martínez cruzou para Enzo Fernández completar para o gol, de cabeça, aos 46 minutos do segundo tempo.

Viradas por uma desvantagem de dois gols aconteceram apenas outras seis vezes na história das Copas do Mundo.

O resultado encerrou a melhor campanha do Egito em Mundiais, justamente na primeira participação da seleção africana em um mata-mata. Já a Argentina segue na defesa do título conquistado em 2022, no Qatar.

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SUÍÇA (4) 0 X 0 (3) COLÔMBIA

A adversária da Argentina nas quartas de final da Copa na América do Norte será a Suíça.

A equipe europeia eliminou a Colômbia ao vencer por 4 a 3 nos pênaltis, após empate sem gols no tempo regulamentar e na prorrogação, e retornará a esa fase após 72 anos.

O duelo foi equilibrado e marcado pela forte marcação dos dois lados. Nos 90 minutos, as oportunidades claras de gol foram escassas.

Na prorrogação, as equipes passaram a se lançar mais ao ataque, tornando a partida mais aberta. No fim do tempo extra, Campaz desperdiçou a melhor chance da Colômbia ao finalizar para fora após erro de Xhaka na saída de bola.

Nas penalidades, Akanji desperdiçou sua cobrança pela Suíça, mas Kobel defendeu a tentativa de Cucho Hernández, e Davinson Sánchez acertou o travessão.

O resultado confirmou o domínio europeu nas quartas de final pela quarta edição consecutiva da Copa do Mundo.

Em 2026, seis das oito seleções classificadas são da Europa: França, Espanha, Bélgica, Noruega, Inglaterra e Suíça. Completam a lista a Argentina, representante sul-americana, e o africano Marrocos.

Galeria Veja lances de Colômbia x Suíça na Copa de 2026 Suíça consegue a classificação na disputa por pênaltis, após empate em 0 a 0 no jogo https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/1870098055707203-veja-lances-de-colombia-x-suica-na-copa-de-2026 *** Contra a Argentina, os suíços tentarão superar a melhor campanha de sua história em Mundiais. A seleção chegou às quartas de final nas edições de 1934, 1938 e 1954, mas nunca avançou à semifinal.