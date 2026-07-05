Resumo do dia: Mbappé faz de pênalti e classifica a França na Copa; Marrocos elimina coanfitrião Canadá
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O primeiro confronto das quartas de final da Copa do Mundo de 2026 foi definido neste sábado (4), quando Marrocos passou pelo Canadá por 3 a 0 e a França sofreu para bater o Paraguai por 1 a 0, pelas oitavas de final da competição.
Agora as duas seleções se enfrentam na quinta-feira (9), às 17h (de Brasília), em Boston, em busca de uma vaga nas semifinais.
A partida nas quartas será uma reedição da semifinal de 2022, em que os europeus venceram por 2 a 0 para chegar à decisão; depois, foram vice-campeões após derrota para a Argentina nos pênaltis. Os marroquinos terminaram em quarto lugar.
No primeiro jogo do dia, no estádio de Houston, nos Estados Unidos, Marrocos sofreu, mas acabou goleando e eliminando um dos anfitriões deste Mundial.
Os canadenses entraram na partida com uma estratégia de forte marcação e pressão na saída de bola. O esquema funcionou tão bem que Marrocos só conseguiu chutar uma bola no gol durante todo o primeiro tempo.
No início do segundo tempo, Ounahi abriu o placar para os Leões do Atlas na segunda finalização da equipe em toda a partida.
A partir do gol, o jogo se inverteu. Os marroquinos, que dominavam a posse, passaram a jogar no contra-ataque, enquanto os marcadores canadenses precisaram rodar a bola para criar alguma chance de chegar ao empate, mas não conseguiram ameaçar.
Então, Marrocos aproveitou dois contra-ataques para matar o jogo: de novo Ounahi e, já nos acréscimos, Rahimi.
FRANÇA 1 X 0 PARAGUAI
Se Marrocos pôde relaxar no final, o mesmo não aconteceu com a França, que teve muito trabalho com a retranca do Paraguai.
Por isso, contou, mais uma vez, com a estrela de Kylian Mbappé para vencer no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, e avançar às quartas de final.
Com a bola rolando sob uma temperatura que beirou os 40ºC, confirmou-se o cenário já esperado de ataque contra defesa.
Após conseguir uma classificação histórica sobre a Alemanha nos pênaltis, o Paraguai se apresentou em um esquema com cinco defensores, e a França dominou as ações perto de sua área ofensiva, teve quase 80% de posse no primeiro tempo e sufocou a troca de passes dos adversários.
No segundo tempo, Doué entrou e sofreu pênalti, confirmado pelo VAR (árbitro de vídeo). Com tranquilidade, Mbappé converteu e chegou a sete gols nesta Copa, alcançando Lionel Messi na artilharia.
Os dois também estão no topo do ranking de jogadores que mais marcaram na história do torneio: o argentino balançou as redes 20 vezes, e o francês vem logo atrás, com 19.