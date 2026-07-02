Resumo do dia: Harry Kane salva a Inglaterra, e Bélgica consegue virada histórica na Copa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Inglaterra venceu a República Democrática do Congo por 2 a 1 na tarde desta quarta-feira (1º), em Atlanta, pela fase de 32 da Copa do Mundo. O jogo mostrou dificuldades dos britânicos para vencer defesas bem postadas, assim como já havia acontecido contra o Panamá.

Mas quem tem Harry Kane não pode ser descartado facilmente. Foram dele, o maior artilheiro inglês na história do torneio, os gols de empate e virada. Brian Cipenga fez o da República Democrática do Congo.

A Inglaterra enfrentará o México no próximo domingo (5), às 21h. O vencedor desta partida pegará nas quartas de final quem se sobressair entre Brasil e Noruega.

Com o bom jogo, Harry Kane chegou aos 13 gols na história da Copa do Mundo, empatado com Just Fontaine e ultrapassando Pelé. O Furacão, como é chamado pela semelhança de seu nome com a palavra "hurricane" (furacão em inglês), tem cinco nesta edição do torneio, igual a Erling Haaland, e um atrás de Kylian Mbappé e Lionel Messi.

BÉLGICA 3 X 2 SENEGAL

A Bélgica sofreu bastante, mas marcou dois gols em três minutos, forçou a prorrogação contra Senegal, nesta quarta-feira (1º), no estádio Lumen Field, em Seattle, e virou no final do tempo extra, com Tielemans convertendo pênalti, para fazer 3 a 2 e garantir a classificação às oitavas de final da Copa.

O resultado marca o retorno dos europeus a essa etapa do mata-mata após eliminação precoce no Mundial de 2022, quando parou na fase de grupos.

Com gols de Diarra e Sarr, Senegal vencia por 2 a 0 até os 40min do segundo tempo, quando Lukaku descontou. Tielemans, três minutos depois, cabeceou para forçar a prorrogação e voltou a marcar de pênalti no final do tempo extra.

A equipe treinada pelo francês Rudi Garcia volta a campo na próxima segunda-feira (6), às 21h, para enfrentar os Estados Unidos, que bateram a Bósniza e Herzegovina por 2 a 0.

ESTADOS UNIDOS 2 X 0 BÓSNIA E HERZEGOVINA

Os Estados Unidos venceram a Bósnia e Herzegovina por 2 a 0 na noite desta quarta, no estádio Levi's, em San Francisco, e enfrentarão a Bélgica, que passou por Senegal por 3 a 2, nas oitavas de final da Copa.

Esta é a oitava vez que os americanos chegam a esta fase do Mundial. As outras foram em 1930, 1934, 1994, 2002, 2010, 2014 e 2022. Na Copa do Qatar, a seleção foi eliminada pela Holanda.

A vitória contra os bósnios teve doses de drama no final. O atacante Balogun, que havia marcado o primeiro gol no fim do primeiro tempo, foi expulso por pisar no tornozelo do zagueiro Muharemovic.

Mas a equipe do treinador Maurício Pochettino conseguiu marcar mais uma vez, em cobrança de falta de Tillman, e segurar a pressão rival para garantir a classificação.