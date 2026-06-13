Resumo do dia: EUA goleiam Paraguai, e Canadá arranca empate da Bósnia na Copa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No seu sétimo jogo em Copas do Mundo, o Canadá conseguiu marcar o seu primeiro ponto na competição na tarde desta sexta-feira (12), no estádio de Toronto, ao empatar por 1 a 1 com a Bósnia e Herzegovina, na estreia do Grupo B.

Até então, eram seis partidas em duas Copas (1986, no México, e 2022, no Qatar), com 6 derrotas, 2 gols marcados e 12 sofridos.

Os donos da casa correram muito para tentar fazer valer o mando de campo e avançaram contra os europeus durante todo o jogo.

Pressionaram a saída de bola durante todo o primeiro tempo, apoiados no ponta Millar, camisa 11 veloz e driblador, que puxava a bola para a linha de fundo na tentativa de encontrar algum espaço no ataque.

Mas foram os bósnios que abriram o placar: numa jogada ensaiada de escanteio, Kolasinac deu uma casquinha na primeira trave, e o centroavante Lukic, de 1,93 m, cabeceou para o gol em uma das únicas finalizações da equipe no período.

A ausência dos destaques Alphonso Davies (Canadá) e Edin Dzeko (Bósnia), ambos no banco por problemas físicos, pioraram as perspectivas de um jogo já pouco técnico.

Aos 33 minutos da segunda etapa, Larin entrou no lugar de Oluwaseyi e, logo em seguida, recebeu um lindo passe de David para marcar de voleio, da entrada da área.

No segundo jogo do dia, os Estados Unidos não tomaram conhecimento do Paraguai no estádio de Los Angeles e golearam por 4 a 1, com dois gols do atacante Balogun, que é filho de imigrantes nigerianos. Ele assumiu a artilharia da competição.

A partida começou em alta voltagem, com as duas seleções partindo para o ataque com toques rápidos, e os Estados Unidos mostraram maior capacidade técnica que os rivais.

Liderados pelo meia-atacante Pulisic, pela esquerda, o time anfitrião fez três gols no primeiro tempo, período em que os paraguaios ficaram totalmente perdidos em campo.

O primeiro foi marcado contra, por Bobadilla, que defende o São Paulo. Ele tocou sem querer para o gol em jogada rápida do ataque americano.

Os dois seguintes foram de Balogun. O primeiro, em toque de primeira em jogada de Pulisic, e o segundo, em linda jogada, quando ganhou de Alderete na dividida, deu um corte no palmeirense Gustavo Gómez e finalizou de canhota no ângulo direito de Gill, marcando um golaço.

Com as substituições, o segundo tempo foi mais aberto e o Paraguai conseguiu diminuir com o brasileiro Maurício, do Palmeiras, que se naturalizou paraguaio.

Nos acréscimos, Reyna, que havia entrado minutos antes, acertou um forte chute da entrada da área para dar números finais ao duelo.

VAR AVISA E ÁRBITRO DÁ AMARELO POR SIMULAÇÃO DE FALTA

No início do segundo tempo de EUA x Paraguai, pela primeira vez nesta Copa, o VAR acionou o juiz para avisar da ocorrência de um lance de simulação de falta.

O paraguaio Almirón foi até a linha de fundo e caiu, como se tivesse sido tocado por trás pelo zagueiro Ream.

Após a avaliação das imagens pelo VAR, o árbitro holandês Danny Makkelie deu o cartão amarelo a Almirón e usou o alto-falante do estádio para avisar a torcida da infração.