Resumo do dia: Brasil só empata, e Escócia aproveita para liderar Grupo C da Copa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O início da estreia brasileira na Copa do Mundo de 2026 foi tudo o que o técnico Carlo Ancelotti não queria: nervosismo, erros e domínio total de Marrocos no estádio MetLife, em East Rutherford, nos arredores de Nova York. Mesmo assim, o duelo terminou empatado por 1 a 1.

Após o péssimo começo, no qual levou bonito gol de Saibari e poderia ter levado mais, a equipe conseguiu equilibrar as ações e igualou o marcador ainda no primeiro tempo, em jogada característica de Vinicius Junior pela esquerda. Outro belo gol.

Após perder muitas chances, a formação marroquina diminuiu o ritmo depois do intervalo, e a seleção brasileira melhorou um pouco com algumas de suas substituições -entraram Danilo e Fabinho, depois Luiz Henrique, Matheus Cunha e Danilo Santos. Mas o placar não voltou a ser movimentado.

Vini Junior recebeu o troféu de melhor jogador da partida, apesar de ter acertado apenas um chute na meta, justamente o do gol.

HAITI 0 x 1 ESCÓCIA

No outro jogo do Grupo C, o Haiti tentou, mas não conseguiu abrir o placar em sua primeira partida em Copa do Mundo em 52 anos. Na noite deste sábado, a seleção caribenha perdeu por 1 a 0 para a Escócia no Gillette Stadium, em Foxborough, Boston (EUA).

O meio-campista John McGinn, campeão da Liga Europa com o Aston Villa, garantiu o gol da vitória escocesa, que veio aos 27 minutos do primeiro tempo.

O time europeu não jogava uma Copa desde 1998 e registrou sua primeira vitória em Copas desde 1990, quando derrotou a Suécia na fase de grupos.

Com o resultado, a Escócia lidera o Grupo C com 3 pontos, seguida por Marrocos e Brasil, com 1, e Haiti, zerado.

O time caribenho é o próximo adversário do Brasil na Copa, em jogo na sexta (19), às 21h30, no horário de Brasília. A partida será disputada na Filadélfia. Contra a Escócia, a seleção brasileira joga no dia 24, às 19h, em Miami.

QATAR 1 x 1 SUIÇA

No primeiro jogo do dia, Breel Embolo repetiu um roteiro que já conhecia, mas viveu um desfecho diferente.

Autor do gol da vitória da Suíça sobre Camarões na estreia da Copa do Mundo de 2022, o atacante voltou a abrir um placar numa estreia, mas Khoukhi conseguiu o empate para o Qatar nos acréscimos do segundo tempo.

A partida terminou em 1 a 1 no Levi's Stadium, em Santa Clara (Califórnia), pela primeira rodada do Grupo B.

O empate de Khoukhi ocorreu aos 49min do segundo tempo. O time qatari chegou pelo lado esquerdo do ataque e levantou a bola na área. O zagueiro saltou um pouco mais que Muheim e cabeceou com força, sem chances de defesa para o goleiro Kobel.

Esse foi o primeiro ponto conquistado pelo Qatar na história das Copas. Em 2022, quando foi anfitriã, a seleção sofreu derrotas para Equador, Senegal e Holanda e só marcou um gol.

AUSTRÁLIA 2 x 0 TURQUIA

A maior surpresa do dia ocorreu justamente no último confronto, já na madrugada deste domingo (14).

A Austrália sofreu um bombardeio da Turquia, mas venceu por 2 a 0, em Vancouver, mostrando uma defesa sólida e um ataque rápido e cirúrgico.

Os gols foram marcados pelo atacante Irankunda, no primeiro tempo, e pelo volante Metcalfe, no segundo.

Os turcos pressionaram durante toda a partida, chutando 30 vezes ao gol contra apenas 9 dos australianos. No entanto, pararam nos zagueiros ou no goleiro Beach, de 22 anos, que fez pelo menos três defesas difíceis no segundo tempo.

Com o resultado, o Grupo D tem os Estados Unidos na liderança com 3 pontos e 3 de saldo de gols, à frente da Austrália, com 3 pontos e 2 de saldo. A Turquia está em terceiro lugar e o Paraguai, em quarto, ambos zerados.