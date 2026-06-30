Resumo do dia: Brasil, Paraguai e Marrocos vão às oitavas de final da Copa
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O segundo dia de disputas da fase de 32 seleções da Copa do Mundo de 2026 teve a confirmação da classificação da seleção brasileira às oitavas de final, mas também teve a eliminação de duas das principais candidatas ao título: Alemanha e Holanda.
No duelo contra o Japão, a seleção teve de sobreviver a uma partida dura, na tarde de segunda-feira (29), em Houston, porém avançou à próxima fase com uma vitória por 2 a 1, de virada, definida nos acréscimos.
A seleção asiática abriu o placar no primeiro tempo, com Sano. A equipe verde-amarela, porém, acordou após o intervalo, pressionou e chegou ao triunfo em finalizações de Casemiro e Martinelli. Com uma bola na rede aos 50 minutos da etapa final, riu por último.
Os comandados de Carlo Ancelotti voltarão a campo no próximo domingo (5), às 17h (de Brasília), em East Rutherford (Nova Jersey), nos arredores de Nova York.
Seu adversário pela vaga nas quartas será definido nesta terça (30), em Arlington, nas cercanias de Dallas, onde se enfrentarão Costa do Marfim e Noruega. O Japão está a caminho de casa.
A má notícia é que Casemiro e Lucas Paquetá deixaram o jogo mancando e serão avaliados -a preocupação é bem maior com o segundo.
Já Raphinha, que foi desfalque nas últimas duas partidas, trabalha para ficar à disposição do comandante no confronto marcado para o fim de semana, em East Rutherford.
PARAGUAI TIRA A ALEMANHA
A primeira grande surpresa do dia foi a eliminação da Alemanha pelo Paraguai, nos pênaltis, acabando com o sonho do pentacampeonato dos europeus.
A partida, disputada na noite desta segunda-feira em Boston, terminou 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação. Os pênaltis terminaram com o placar de 4 a 3 para o Paraguai. Canale anotou o pênalti da classificação.
O goleiro Orlando Gill, herói do jogo, defendeu as cobranças de Kai Havertz e Nick Woltemade -Jonathan Tah mandou para longe. Neuer pegou o de Balbuena --Sanabria desperdiçou, mandando para fora.
Os gols da Alemanha na disputa de penalidades foram de Kimmich, Musiala e Amiri. O Paraguai, antes da conversão de Canale, anotou com Maurício, Gustavo Gómez e Galarza.
Agora, a seleção sul-americana aguarda o vencedor da partida entre França e Suécia, nesta terça-feira (30), às 18h (de Brasília). O jogo das oitavas está marcado para sábado (4), às 18h.
MARROCOS SUPERA A HOLANDA
Marrocos é a quarta seleção classificada para as oitavas de final da Copa.
A equipe africana derrotou a favorita Holanda por 3 a 2 nos pênaltis após empate por 1 a 1 no tempo normal e prorrogação sem gols, na noite desta segunda no estádio BBVA, em Monterrey, no México.
Na próxima etapa, os marroquinos terão pela frente o Canadá, que passou pela África do Sul por 1 a 0, no domingo (28). O duelo será no próximo sábado (4), às 14h (de Brasília), em Houston (EUA).
No tempo normal, Gakpo abriu o placar para a Holanda, e Diop empatou.
Na disputa de pênaltis, Rahimi, Talbi e Saibari fizeram os gols marroquinos. El Aynaoui e Hakimi chutaram na trave. Pela Holanda, Koopmeiners e Weghorst marcaram. Kluivert (na trave), Timber (para fora) e Summerville (defesa do goleiro Bono) perderam.
Com o resultado, Marrocos continua firme na Copa depois de ter terminado na quarta colocação a última edição, no Qatar, em 2022.