Resumo do dia: Brasil ganha a 1ª, EUA se classificam e Paraguai elimina a Turquia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A seleção brasileira cumpriu seu papel na noite de sexta-feira (19) e conquistou uma vitória por boa margem sobre o Haiti.

Diante de um adversário que jamais pontuou na história da Copa do Mundo, o Brasil impôs sua evidente superioridade técnica para triunfar por 3 a 0 no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA), placar definido no primeiro tempo.

O meia-atacante Matheus Cunha foi uma das apostas de Carlo Ancelotti após o decepcionante empate com Marrocos na estreia.

O camisa 9 teve ótimo desempenho, com dois gols em uma jornada na qual também marcou Vinicius Junior. A má notícia foi a saída de Raphinha por lesão na coxa direita.

Com a goleada, a equipe canarinho chegou aos quatro pontos e assumiu a liderança do Grupo C da Copa, com dois gols de vantagem sobre Marrocos -que fez 1 a 0 na Escócia.

Na rodada final da chave, na quarta-feira (24), o Brasil enfrentará a Escócia, em Miami Gardens, e Marrocos terá pela frente o Haiti, em Atlanta.

A seleção voltou do intervalo em ritmo um pouco mais lento e chegou a oferecer uma oportunidade para o Haiti: Alisson fez boa defesa em cabeceio de Ricardo Adé, e Danilo afastou.

Então, aos 19 minutos, Carlo Ancelotti resolveu dar novo gás ao ataque do Brasil, com as entradas de Endrick e Gabriel Martinelli nos lugares de Matheus Cunha e Lucas Paquetá. Rayan já havia substituído Raphinha. Nenhum deles conseguiu ampliar o placar.

"O time jogou de maneira melhor no primeiro tempo, com mais intensidade de jogo, mais qualidade na frente. Os atletas fizeram boas combinações no ataque durante a partida. Fizemos cinco gols, mas anularam dois", disse Ancelotti, que agora começa a preparar a equipe para o duelo com a Escócia.

"Melhoramos hoje [sexta-feira] e precisamos melhorar no próximo jogo", afirmou o italiano.

Escócia 0 x 1 Marrocos

No outro jogo do grupo do Brasil, que é o C, Ismael Saibari voltou a ser decisivo para Marrocos.

Depois de marcar no empate com o Brasil na estreia, o atacante fez o gol da vitória por 1 a 0 sobre a Escócia nesta sexta, em Boston, e deixou o Grupo C aberto para a rodada final.

O lance que definiu a partida aconteceu no primeiro ataque marroquino. Brahim Díaz lançou nas costas da defesa escocesa, Saibari avançou livre pela direita e bateu forte na saída de Angus Gunn. A bola ainda tocou a parte inferior do travessão antes de entrar.

O gol chegou a ser o mais rápido desta Copa do Mundo, aos 69 segundos, até que o Paraguai marcou aos 64 segundos contra a Turquia, horas depois.

Ambos, contudo, estão fora da lista dos dez mais rápidos da história da competição. O recorde pertence ao atacante Hakan Sukur, da Turquia, que balançou as redes aos 11 segundos contra a Coreia do Sul em uma partida que valia o terceiro lugar da Copa do Mundo de 2002.

Estados Unidos 2 x 0 Austrália

Dominantes no primeiro tempo, os Estados Unidos venceram a Austrália por 2 a 0 na segunda rodada do Grupo D, em Seattle, e asseguraram com uma rodada de antecedência a classificação para a fase de 32 seleções, o primeiro mata-mata desta edição ampliada, com 48 países.

Com a vitória, os americanos chegaram a 6 pontos e assumiram a liderança isolada do grupo.

Bem organizada, a equipe dos EUA dominou a partida no primeiro tempo e obrigou a Austrália a permanecer no campo de defesa, com raras oportunidades de contra-ataque.

Turquia 0 x 1 Paraguai

O Paraguai conseguiu uma vitória suada por 1 a 0 sobre a Turquia na madrugada deste sábado (20) no estádio Levi's, na região de San Francisco (EUA), no segundo jogo do Grupo D da Copa do Mundo.

Com o resultado, a seleção sul-americana vai a 3 pontos e mantém suas chances de classificação à fase de 32 seleções. A Turquia, com a segunda derrota, é a segunda eliminada, depois do Haiti.

No último jogo do grupo, na quinta-feira (25), a Turquia se despede contra os já classificados EUA, enquanto o Paraguai faz confronto direto com a Austrália pela vaga, uma vez que as duas seleções têm 3 pontos.

O gol do volante Galarza, com um chutaço a 1min04s de jogo, foi o mais rápido desta edição da Copa.

Após o tento paraguaio, os turcos começaram a ficar mais ansiosos e passaram a tentar chutes de todos os lados, com baixa eficiência. A maioria nem acertava o gol de Gill. Em toda a partida, foram 32 chutes turcos e somente 5 acertaram a meta paraguaia.

Aos 47min, ocorreu um lance inédito. Com intervenção do VAR (árbitro de vídeo), o árbitro salvadorenho Iván Barton expulsou o meia-atacante paraguaio Almirón porque ele cobriu a boca com a mão para falar algo ao lateral turco Müldür.

Pela nova regra da Fifa, essa ação é proibida e punida com o cartão vermelho.

A regra foi criada em abril deste ano e é conhecida como Lei Vinicius Junior, devido ao caso de racismo sofrido pelo atacante do Real Madrid na Espanha, quando o argentino Prestianni, do Benfica, cobriu a boca para ofender o brasileiro em jogo da Champions League.