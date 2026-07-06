Resumo do dia: Brasil cai para a Noruega na Copa em despedida de Neymar; Inglaterra supera o México

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Campeão nos Estados Unidos em 1994, o Brasil não vai voltar a erguer a Copa do Mundo na América do Norte em 2026.

A campanha da equipe verde-amarela no torneio deste ano foi interrompida nas oitavas de final, com uma derrota por 2 a 1 para a Noruega na tarde de domingo (5), em East Rutherford.

No MetLife Stadium, nos arredores de Nova York, o atacante Haaland precisou de apenas duas chances para definir o marcador e garantir sua seleção nas quartas de final do Mundial, fase de mata-mata na qual enfrentará a Inglaterra no sábado (11) às 18h, em Miami.

A história poderia ter sido diferente se Bruno Guimarães tivesse convertido pênalti sofrido por Matheus Cunha no início do jogo. Ele parou no goleiro Nyland, e a partida ficou aberta no segundo tempo, quando Endrick, qur tinha entrado, também perdeu chance clara, livre diante do goleiro.

Então, apareceu o goleador norueguês, que aproveitou suas duas oportunidades e chegou a sete gols no Mundial, liderando a lista de goleadores ao lado de Messi (Argentina) e Mbappé (França). Neymar descontou aos 55 minutos, de pênalti, quando já não havia mais tempo para reação.

Manteve-se, assim, uma freguesia histórica: a norueguesa é a única seleção até hoje que o Brasil enfrentou e não venceu. São agora cinco jogos, com três derrotas duas delas em Copa do Mundo e dois empates.

A campanha neste ano foi a pior desde 1990, com queda para a Argentina também nas oitavas.

NEYMAR DÁ ADEUS

Não foi uma declaração oficial, mas o atacante Neymar indicou que fez sua despedida com a camisa da seleção brasileira.

Após a partida, quando passava pelo campo, ele foi chamado por um repórter da Ge TV e, após cumprimentar o jornalista, disse: "Tentei, tentei. Agora acabou. Comecei aqui, fechei aqui".

Ele se referia ao Metlife Stadium, onde fez sua primeira partida pela seleção brasileira, na vitória por 2 a 0 sobre os Estados Unidos em um amistoso realizado em 10 de agosto de 2010.

Naquela ocasião, então com 18 anos, ele marcou o primeiro gol brasileiro. Alexandre Pato completou o placar no fim do jogo.

O gol deste domingo foi o nono de Neymar em Copas do Mundo. Ele está empatado com Ademir, Jairzinho e Vavá. Pelé (12) e Ronaldo Fenômeno (15) estão à frente.

Aos 34 anos e 150 dias, ele se aposenta da seleção com 80 gols, ampliando a vantagem como o maior artilheiro da história do Brasil.

MÉXICO 2 X 3 INGLATERRA

Em um dos melhores jogos desta edição da Copa do Mundo, a Inglaterra derrotou o México por 3 a 2, na noite deste domingo (5), no estádio Azteca, na Cidade do México, e se classificou para as quartas de final da competição, quando enfrentará a Noruega.

Os gols da partida foram marcados por Bellingham (2) e Harry Kane, pela visitante, e Quiñones e Raúl Jiménez, pelo anfitrião.

Com a queda mexicana, dois dos países que sediam este Mundial estão eliminados. O Canadá perdeu nesta fase para Marrrocos, no sábado (4). Restam os EUA, que enfrentam a Bélgica nesta segunda (6).

A vitória no Azteca tem um significado especial para os ingleses. Foi lá que a seleção foi eliminada nas quartas de final da Copa de 1986, pela Argentina.

Aquele jogo ficou marcado por ter sido palco de gol brilhante de Maradona, driblando meio time inglês, e pelo infame gol marcado por ele com a mão, conhecido como "la mano de Dios", que completou 40 anos neste Mundial.

Para o México, o resultado representou o único revés da seleção no histórico estádio em 11 jogos e três edições da Copa do Mundo. Até a partida contra osn ingleses, os mexicanos somavam oito vitórias e dois empates nos Mundiais de 1970, 1986 e 2026.

O jogo começou com uma hora de atraso (22h de Brasília) devido às condições climáticas adversas na capital mexicana, incluindo o risco de raios nas proximidades do estádio.

Quando o árbitro apitou o início, parecia que os jogadores em campo estavam eletrizados pela tempestade. Durante todo o confronto, não houve um momento sequer em que as seleções não buscassem o gol.

O duelo mudou aos 7min do segundo tempo, quando o lateral inglês Quansah foi expulso. A partir daquele momento, o México dominou e fez um bombardeio contra o goleiro Pickford, mas a Inglaterra conseguiu segurar a pressão e comemorar a vaga na próxima fase.