Resumo do dia: Argentina e Inglaterra vencem e se enfrentam na semifinal da Copa do Mundo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Adversários históricos em Copas do Mundo, Argentina e Inglaterra mais uma vez se enfrentarão em um mata-mata da competição, desta vez pelas semifinais, na próxima quarta-feira (15), às 16h (de Brasília).

No primeiro jogo deste sábado (11), no estádio Hard Rock, em Miami, a Inglaterra eliminou a Noruega por 2 a 1 nas quartas de final com brilho de Jude Bellingham, que marcou os dois gols de sua seleção, que voltou às semifinais de um Mundial após oito anos.

A classificação recompensa o trabalho do técnico alemão Thomas Tuchel, cuja convocação para o torneio foi alvo de críticas, e mantém viva a busca pelo segundo título mundial, 60 anos após a conquista do primeiro.

O duelo contra os noruegueses terminou empatado por 1 a 1 no tempo normal, com Schjelderup abrindo o placar aos 35min e Bellingham empatando aos 46min do primeiro tempo.

O lance do gol de empate virou mais uma polêmica da arbitragem na Copa. A bola chutada pelo goleiro norueguês Nyland atingiu o cabo da câmera que fica suspensa sobre o gramado e voltou no pé do meia-atacante Gordon, que iniciou a jogada finalizada por Bellingham.

A jogada teria de ser paralisada pelo árbitro e o gol, anulado. No entanto, a Fifa usou as redes sociais para afirmar que não houve toque da bola no cabo, dando como justificativa o gráfico do chip que identifica os impactos da bola.

Na prorrogação. Logo aos 2 minutos do tempo extra, Eze acionou Rogers, que chutou de fora da área. O goleiro Nyland, que tinha ido muito bem contra o Brasil, bateu roupa, e Bellingham aproveitou o rebote para marcar seu sexto gol no Mundial, empatando com Harry Kane na artilharia do time inglês no torneio.

Expulsão de Embolo muda o jogo

Atual campeã, a Argentina se manteve rumo ao quarto título da Copa após bater a Suíça por 3 a 1, em jogo encerrado na madrugada deste domingo (12) no estádio Arrowhead, em Kansas City, e se garantir entre as quatro semifinalistas da competição.

Foi o primeiro jogo em que o craque Lionel Messi não marcou gols nesta Copa, mas ele foi o maestro da equipe que passou de dominada a dominante no jogo para garantir a vitória, com gols de Mac Allister, Julián Alvarez e Lautaro Martínez. Ndoye marcou pela Suíça.

Mac Allister abriu o placar logo aos 8min, mas pouco a pouco a Argentina passou a ser controlada pela Suíça, que empatou com Ndoye aos 22min do segundo tempo.

Quando a Suíça, dona das ações, dava todas as indicações de que poderia virar o placar, o atacante Embolo se jogou no meio de campo, simulando uma falta, e levou o segundo cartão amarelo, sendo expulso.

Newsletter Copa 2026 A newsletter da Folha com o que você precisa saber sobre o Mundial *** No lance, o árbitro português João Pinheiro havia dado cartão ao argentino Paredes, mas o VAR o chamou e ele reviu o lance, punindo o suíço.

Com um a menos, a Suíça se fechou na defesa e ficou esperando a prorrogação. Mesmo demonstrando muito cansaço, os argentinos passaram a pressionar e o jogo virou um ataque contra defesa, que só foi finalizado na prorrogação, com os gols de Julián Alvarez e Lautaro Martínez, para delírio da torcida.