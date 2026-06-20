Resposta de Vini Jr sobre gol na Copa faz fãs apontarem indireta para Virginia Fonseca

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bastou uma frase de Vini Jr após a vitória do Brasil sobre o Haiti para que as redes sociais fossem tomadas por especulações.

Autor de um dos gols da partida válida pela Copa do Mundo de 2026, o atacante evitou revelar quem inspirou sua comemoração, mas a resposta enigmática foi suficiente para reacender rumores envolvendo Virginia Fonseca.

O assunto surgiu durante uma entrevista concedida logo após o apito final. Questionado pela jornalista Fernanda Gentil, da CazéTV, sobre uma possível dedicatória especial pelo gol marcado, o camisa 7 da seleção preferiu não entrar em detalhes.

"Os gols sempre são para pessoas especiais. E hoje foi mais um deles", respondeu o jogador, sorrindo, sem citar qualquer nome.

A declaração rapidamente ganhou repercussão. Enquanto alguns internautas interpretaram a fala como uma possível referência à influenciadora, outros destacaram que Vini Jr utilizou o termo no plural, indicando que a homenagem poderia ter sido direcionada a mais de uma pessoa.

"Ele falou pessoas especiais, não pessoa especial", observou uma usuária. "O povo já quer transformar qualquer frase em confirmação de romance", comentou outra. Houve também quem entrasse na brincadeira. "Cada gol tem uma dedicatória diferente", escreveu um internauta em tom de humor.

Apesar das divergências, muitos fãs do antigo casal enxergaram a resposta como mais um capítulo de uma história que continua despertando curiosidade. "Ele sabe exatamente por que fizeram essa pergunta", comentou uma seguidora. "Quem torce pela volta deles está se alimentando dessas migalhas", brincou outra.

As especulações ganharam força porque Virginia esteve presente no estádio para acompanhar a partida. A influenciadora assistiu ao confronto diretamente das arquibancadas do Lincoln Financial Field, na Filadélfia, e compartilhou diversos momentos da experiência nas redes sociais.

Antes mesmo do início do jogo, ela já havia demonstrado confiança no desempenho do atacante. Ao ser abordada por jornalistas na chegada ao estádio, Virginia foi questionada sobre a possibilidade de Vini Jr marcar contra o Haiti.

Sem hesitar, respondeu: "Claro! Vini vai marcar". A previsão acabou se concretizando durante a partida. Depois do gol, a empresária comemorou o lance e também foi vista reagindo a um gesto feito pelo jogador em direção às arquibancadas, cena que alimentou ainda mais os comentários dos fãs.

Desde o término do relacionamento, anunciado em maio após cerca de seis meses juntos, qualquer interação pública entre os dois costuma gerar repercussão imediata. Curtidas, declarações, aparições nos mesmos eventos e até entrevistas passaram a ser analisadas pelos admiradores do ex-casal em busca de possíveis sinais de reaproximação.