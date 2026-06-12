Reserva em Copas após 16 anos, Ochoa admite: 'Ficaria menos tenso em campo'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Aos 40 anos, Guillermo Ochoa começou a sua despedida da Copa do Mundo assim como foi nas duas primeiras: no banco de reservas.

Titular no gol do México nas últimas três edições de Mundial, ele admitiu que ficaria "menos tenso" se estivesse em campo. Nesta quinta-feira (11), o time venceu por 2 a 0 a África do Sul, no Estádio Azteca.

"Obviamente fico menos tenso dentro de campo do que fora, lá eu controlo melhor. São diferentes etapas da carreira de um futebolista, mas sigo estando à disposição do treinador, jogando ou fazendo o melhor que puder agora", afirma Ochoa.

O titular no gol do México foi Rangel, do Chivas Guadalajara. O goleiro foi pouco acionado por uma África do Sul que quase não atacou e ainda teve dois jogadores expulsos.

Guillermo Ochoa não era reserva em Copas do Mundo havia 16 anos. Ele foi uma alternativa no banco em 2006 e 2010. Entre 2014 e 2022, ele foi o titular no gol da seleção.

O goleiro, inclusive, parecia carta fora do baralho até pouco tempo. O quarentão não vinha sendo convocado Malagón (América-MEX), Rangel (Chivas) e Acevedo (Santos Laguna) eram os preferidos do técnico Javier Aguirre, mas o primeiro deles teve uma lesão séria e perdeu a Copa. Foi aí que surgiu a vaga de Ochoa.

A convocação deste ano fez Ochoa virar recordista. Ao lado de Messi e Cristiano Ronaldo, ele se tornou o atleta com mais Copas disputadas, com seis.

Com a vitória desta quinta-feira (11), o México lidera o Grupo A, com três pontos. A seleção tentará manter a ponta na próxima quinta-feira, quando encara a Coreia do Sul, atual vice-líder da chave, às 22h (de Brasília).

GUILLERMO OCHOA EM COPAS

2006: reserva de Oswaldo Sánchez

2010: reserva de Óscar Pérez

2014: titular

2018: titular

2022: titular

2026: reserva de Raul Rangel