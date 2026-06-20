Reserva contra o Japão, holandês Brian Brobbey faz 2 gols na Suécia em 17 minutos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O holandês Brian Brobbey anotou dois gols em 17 minutos contra a Suécia na tarde deste sábado (20), em partida do Grupo F da Copa do Mundo. A partida terminou 5 a 1.

O atacante, que foi titular na partida em Houston neste sábado (20), começou no banco a primeira partida da Holanda no Mundial, contra o Japão. Ele entrou só nos minutos finais do empate por 2 a 2.

Clique aqui e entre no grupo FolhaStats Brian Brobbey marca o segundo gol da Holanda contra a Suécia, ainda no primeiro tempo Troy Taormina Imagn Images via Reuters Imagem pequena **** Nascido em Amsterdã, Brobbey, 24, tem ascendência ganesa.

Ele atua na Premier League, 1ª divisão do futebol inglês, pelo Sunderland, desde setembro do ano passado, quando deixou o Ajax, da Holanda --clube que o formou nas categorias de base. Os ingleses desembolsaram EUR 20 milhões para contratá-lo.

Brobbey também já jogou na Alemanha, pelo RB Leipzig.

Com físico forte e 1,81m de altura, o centroavante costuma ser referência dentro da área.

Ele é irmão de outros três jogadores de futebol: Kevin Brobbey (FC Arges, 1ª divisão da Romênia), Derrick Luckassen (Pafos FC, 1ª divisão do Chipre) e Samuel Brobbey (sem clube).

A Holanda foi aos 4 pontos com a vitória, encaminhou sua classificação e é a líder do Grupo F. O primeiro colocado do Grupo C, o do Brasil, enfrenta na fase de 32 quem ficar em segundo nesta chave. E quem ficar em primeiro no F enfrenta o vice-campeão do C.