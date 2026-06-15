República Tcheca x África do Sul terá trio de arbitragem 100% feminino

(UOL/FOLHAPRESS) - A Fifa anunciou nesta segunda-feira (15) que o confronto entre República Tcheca e África do Sul, na próxima quinta-feira (18), terá um trio de arbitragem 100% feminino.

Tori Penso apitará a partida. A árbitra norte-americana será a responsável por comandar o jogo junto de Brooke Mayo e Kathryn Nesbitt.

Esse será o primeiro jogo da Copa de 2026 com presença feminina na arbitragem, e o segundo na história do torneio. A primeira foi em 2022, no Catar, quando Stephanie Frappart, junto da brasileira Neuza Back e da mexicana Karen Dias Medina, apitaram Costa Rica x Alemanha.

Tori apitou a final da Copa feminina entre Espanha e Inglaterra em 2023. A árbitra foi a primeira dos EUA a apitar uma final de Copa do Mundo feminina. Na Confederação da América do Norte e Central, ela foi a primeira a comandar um confronto de Eliminatórias da Copa masculina.

Ela não é a única árbitra na competição. Para esta edição da Copa do Mundo, a Fifa ainda chamou uma árbitra do México, Katia Itzel Garcia. Junto dela, estão a assistente Sandra Ramírez e a árbitra de vídeo, Tatiana Guzman.

Tchéquia e África do Sul se enfrentam no dia 18 de junho. O jogo válido pela segunda rodada do Grupo A será realizado em Atlanta, às 13h (de Brasília).