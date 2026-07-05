Regra da Fifa é razão para acúmulo de jogos com 'acréscimos nos acréscimos'
SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Desde 2018, a média de acréscimos distribuídos nos jogos de mata-mata da Copa tem aumentado de forma considerável. Na atual edição do Mundial, também se tornou frequente o acréscimo no que já era o tempo extra anunciado pela arbitragem ao final dos 90 minutos.
Um jogo emblemático foi Portugal 2 x 1 Croácia, na segunda fase do torneio. O placar ainda apontava 1 a 1 quando o árbitro norueguês Espen Eskas sinalizou 10 minutos de acréscimo. O tempo foi mais que suficiente para o jogo entrar para a história das Copas do Mundo, com dois gols Gonçalo Ramos marcou para os portugueses aos 49min, e Matanovic anotou para os croatas, aos quase 58 minutos, mas o gol foi anulado pelo VAR.
Segundo tempo foi até os 63 minutos. O árbitro, enfim, soou o apito final aos "90 + 18" minutos ou seja, foram 8 minutos de "acréscimo nos acréscimos".
Ao longo desta Copa do Mundo, é possível observar uma tendência da arbitragem em aumentar o tempo extra de acordo com os eventos no final do jogo.
Outros jogos do mata-mata também passaram por algo semelhante:
Canadá 1 x 0 África do Sul - após gol de Eustáquio nos acréscimos, o árbitro João Pedro Pinheiro aumentou 1 minuto de jogo.
Holanda 2 x 2 Marrocos - após gol de Diop nos acréscimos, o árbitro Wilton Pereira Sampaio aumentou 1 minuto de jogo.
Senegal 2 x 3 Bélgica - a prorrogação terminou aos 131 min (ou seja, 11 minutos a mais do que o tempo regulamentar). Isso porque a Bélgica sofreu um pênalti aos 116 min, que só foi batido aos 124 min após intervenção do VAR. Após o gol, a bola voltou a rolar aos 126 min, e o árbitro sinalizou mais quatro de acréscimo, mas a partida só terminou cinco minutos depois (ou seja, teve acréscimo nos acréscimos).
Os acréscimos no tempo extra não eram um cenário comum nas últimas Copas. Em 2022, o jogo entre Holanda e Argentina teve 10 minutos de acréscimo e gol no último lance, que forçou o jogo para a prorrogação. Nem por isso o tempo de jogo aumentou, e o apito final soou no tempo indicado os sul-americanos ganharam nos pênaltis e foram para a final, quando conquistaram o título diante da França.
Na edição de 2018, o maior acréscimo, em jogo de mata-mata, aconteceu em Brasil 2 x 0 México das oitavas de final: foram 6 minutos, ao final do segundo tempo.
AS REGRAS E MUDANÇAS DA FIFA
O aumento dos acréscimos na Copa é um reflexo das mudanças promovidas pela Fifa. De acordo com a IFAB (International Football Association Board entidade responsável pelas regras do futebol), o árbitro deve compensar todo o tempo perdido por: substituições, lesões, sanções disciplinares, antijogo ou 'cera', revisões do VAR, atendimento médico, pausas para hidratação e até mesmo gols marcados.
A recomendação é válida também para o período dos acréscimos. Ou seja, quando sai um gol nos minutos finais, o árbitro deve ampliar o tempo extra já dado.
"O quarto árbitro indica o tempo mínimo de acréscimo determinado pelo árbitro principal ao final do último minuto de cada tempo. O tempo de acréscimo pode sempre ser aumentado pelo árbitro principal, mas não reduzido", aponta o artigo 7.3 do livro de regras do futebol.