Região que abriga Argentina e Inglaterra na Copa recebe alerta de tornado

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A região de Kansas City, cidade escolhida por quatro seleções para concentração durante a Copa, recebeu um alerta de tornado, com ventos que poderiam chegar até 130km/h.

Uma sirene foi disparada na cidade para alertar a população a procurar abrigo, enquanto uma tempestade com ventos fortes e muitos raios atingiu a região.

Os fortes ventos, que atingiram a velocidade esperada em vários pontos da cidade, incluindo o Aeroporto Internacional de Kansas City, derrubaram árvores na região e causaram quedas de energia, de acordo com a emissora local "Fox4".

Partida da principal liga de beisebol dos EUA foi interrompida, devido às condições climáticas severas. No momento, jogavam Kansas City Royals e Houston Astros, pela MLB.

A delegação inglesa foi orientada a ficar nos próprios quartos, após as autoridades locais emitirem um alerta de tornado. A informação é da rádio britânica "talkSPORT".