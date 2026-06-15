Recuperado, Martínez deve ser titular na estreia da Argentina na Copa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Recuperado de uma fratura no dedo anelar na mão direita, o goleiro Emiliano Martínez deve ser o titular da seleção da Argentina na estreia desta terça-feira (16) pela Copa do Mundo, contra a Argélia.

Martínez foi exigido, respondeu bem durante os treinamentos e deve ser escalado por Lionel Scaloni, segundo informações do La Nación.

Embora sua recuperação tenha preocupado a comissão técnica, o goleiro está pronto e liberado pelo departamento médico. Ele utilizará um acessório de proteção para os dedos criados por empreendedores de Mar del Plata, sua cidade.

Devido à lesão contraída na final da Liga Europa pelo Aston Villa, ele perdeu os amistosos prévios ao Mundial, mas esteve com o grupo de Scaloni desde a chegada aos Estados Unidos.

Segundo a imprensa argentina, a Argentina deve ter o desfalque apenas do lateral-esquerdo Tagliafico.

Assim, a escalação contra os argelinos, às 22h (de Brasília), deve ser Emiliano Martínez; Nahuel Molina (ou Gonzalo Montiel), Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.