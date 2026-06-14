Recordista do Guinness vai à Copa, e Brasil já eliminou seu pai

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Copa do Mundo deste ano tem um jogador que está no Guinness World Records, o antigo Guinness Book, lo ivro dos recordes. O detentor do feito é Justin Kluivert, atacante da seleção holandesa e companheiro de Rayan no Bournemouth.

Kluivert é o jogador com mais gols de pênalti marcados em um mesmo jogo na Premier League, o Campeonato Inglês. Ele conseguiu o feito em 30 de novembro de 2024, quando foi às redes três vezes na vitória do Bournemouth por 4 a 2 sobre o Wolverhampton, todas cobrando penalidade.

O holandês recebeu o certificado do Guinness somente em setembro de 2025, quase um ano depois do feito. Até hoje, nenhum outro jogador conseguiu igualar a marca.

O próprio Guinness parabenizou a convocação de Kluivert para a Copa do Mundo deste ano. A página oficial fez uma postagem direcionada ao jogador nas redes sociais.

"Parabéns ao detentor do recorde de mais pênaltis marcados em um único jogo da Premier League, Justin Kluivert, do Bournemouth, por ter sido convocado para a seleção da Holanda para a Copa do Mundo", publicou o Guinness World Records, nas redes sociais.

BRASIL JÁ ELIMINOU O PAI DE JUSTIN KLUIVERT

Justin Kluivert é filho do ex-atacante Patrick Kluivert, ídolo do futebol holandês. O pai dele hoje segue carreira como treinador, mas atuou por clubes como Ajax, Milan e Barcelona quando era atleta.

Kluivert, o pai, já foi eliminado pelo Brasil em uma Copa do Mundo. Ele foi titular e fez o gol de empate da Holanda no 1 a 1 com a seleção brasileira na semifinal do Mundial de 1998 -os holandeses perderiam nos pênaltis.

Justin, o filho, vai para a sua primeira Copa do Mundo. Aos 27 anos, ele é convocado para a seleção holandesa desde 2018, mas a Holanda ficou de fora do Mundial daquele ano e ele não foi chamado em 2022. O atacante ainda busca o primeiro gol pelo seu país -são 12 jogos disputados.

Com o atacante, a Holanda estreia na Copa hoje, às 17h (de Brasília), contra o Japão. A equipe ainda vai encarar Suécia em 20 de junho e Tunísia em 25 de junho na primeira fase.