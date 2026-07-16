Recheados de estrelas do futebol europeu, elencos das finalistas da Copa valem R$ 11,8 bi

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os elencos das seleções da Argentina e da Espanha, as duas finalistas da Copa, valem  2,027 bilhões (R$ 11,8 bilhões), segundo dados do site Transfermarkt, especializado em transferências de jogadores.

O plantel da alviceleste tem valor de mercado de  807,5 milhões (R$ 4,7 bilhões), enquanto o da equipe espanhola chega a  1,22 bilhão (R$ 7,1 bilhões).

Do elenco da Argentina, o atacante Julián Alvarez, do Atlético de Madrid e cobiçado pelo Barcelona, é o atleta de maior valor de mercado, estimado em  100 milhões (R$ 580 milhões).

Vêm em seguida o volante Enzo Fernández ( 90 milhões; R$ 522 milhões), do Chelsea, e o atacante Lautaro Martínez ( 85 milhões; R$ 493 milhões), da Inter de Milão.

O craque Lionel Messi, do Inter Miami, aos 39 anos, é só o 15º jogador mais valioso do elenco, com valor de mercado projetado de  15 milhões (R$ 87 milhões).

Na Copa de 2022, Messi tinha um valor de mercado de  41,7 milhões (R$ 242 milhões atualizados pela inflação), o oitavo mais caro do elenco.

O maior valor do astro argentino foi alcançado em meados de 2017, no período em que ainda defendia o Barcelona:  260 milhões (R$ 1,5 bilhão), em valores corrigidos pela inflação.

Já a Espanha, em busca do bicampeonato após o primeiro título em 2010, na África do Sul, tem como jogador de maior valor de mercado atualmente o atacante Lamine Yamal.

O jogador do Barcelona, que completou 19 anos na segunda-feira (13), vale  200 milhões (R$ 1,2 bilhão), conforme os dados do Transfermarkt.

Na sequência, aparecem mais dois jogadores do Barcelona: o meia Pedri ( 150 milhões; R$ 870 milhões), e o zagueiro Pau Cubarsí ( 80 milhões; R$ 464 milhões).