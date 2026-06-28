Real Madrid e PSG brigam por artilharia da Copa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com o fim da fase de grupos, a Copa do Mundo chegou a 215 gols e já deixou para trás há algum tempo a marca de Mundial mais artilheiro da história 172 gols, no Qatar, em 2022.

E, apesar de a Premier League continuar com certa folga como a liga mais goleadora da competição, a disputa por times está apertada, e não tem nenhum clube inglês na liderança.

Após três rodadas, o espanhol Real Madrid e o francês PSG disputam cabeça a cabeça o status de equipe com mais faro de gols. Até o momento, o placar aponta 11 a 10 para os espanhóis.

Curiosamente, o Real não tem nenhuma ajudinha da Espanha, já que surpreendentemente não teve jogadores convocados para defender a Fúria Cucurella, lateral do Chelsea, foi contratado já durante a competição e seus gols (caso aconteçam, pois são raros) vão para a conta do time londrino.

Por outro lado, apesar dos quatro gols de Mbappé para os madridistas, a seleção francesa ajudou o PSG a entrar na briga contra o Real Madrid.

Só no último jogo foram três gols de Dembélé e um de Doué, ambos titulares da equipe bicampeã da Champions League. Hakimi, colega de elenco, também marcou um para Marrocos diante do Haiti.

Ao todo, sete jogadores do PSG marcaram nesta Copa. Além dos já citados, Barcola (França), Mbaye (Senegal), Nuno Mendes (Portugal) e João Neves (Portugal) contribuíram para o time parisiense.

Do lado do Real, são apenas quatro artilheiros: Mbappé e Vinicius Junior, cada um com quatro gols, Arda Güler (Turquia), com um, e o inglês Bellingham, com dois o segundo, contra Panamá, aconteceu no último dia de jogos da primeira fase, garantindo a liderança ao time de Madri.

Dois times da Premier League dividem a terceira posição, com sete gols. Mas nada do campeão Arsenal, do goleador Manchester City ou de qualquer outro time do chamado Big 6.

Quem surge com faro de gol são Sunderland e Crystal Palace. Nos dois casos, um artilheiro se destaca. Para o primeiro, o atacante holandês Brobbey marcou três vezes; a mesma colaboração foi feita pelo senegalês Ismaila Sarr para o time de Londres.

PREMIER LEAGUE SUPERA LA LIGA

Considerada a principal liga do futebol mundial, a Premier League mantém sua liderança folgada entre os torneios artilheiros da Copa de 2026. Agora são 42 gols, com os dois últimos do congolês Wissa, do Newcastle.

E nem precisou do norueguês Haaland, do Manchester City, para ampliar a liderança o atacante foi poupado contra a França.

Quem também deu as caras nesta terceira rodada, entre outros, foi o atacante Trossard, do Arsenal, que desencantou com dois gols para a Bélgica diante da frágil Nova Zelândia, na vitória por 5 a 1.

O brasileiro Matheus Cunha, do Manchester United, também deu uma forcinha ao anotar seu terceiro gol na Copa, diante da Escócia.

Depois de um início ruim, atrás da Bundesliga e do Campeonato Francês, a espanhola La Liga se recuperou e chegou a 26 gols. E foi justamente a seleção da Espanha que ajudou a engordar a conta, com um gol de Baena, do Atlético de Madri, na vitória por 1 a 0 diante do Uruguai. Teve ainda no jogo final do sábado (27) um gol de Lo Celso, da Argentina, para o Betis.

Torneios nacionais da Alemanha e da França dividem o terceiro lugar, com 17 gols cada um.

Na rodada de fechamento de fase de grupos, o Campeonato Brasileiro ganhou mais um golzinho, heroico, aliás, do flamenguista Plata, que garantiu a vitória equatoriana de virada por 2 a 1, e a vaga, c ontra a Alemanha.