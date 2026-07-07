Real Madrid condena fala racista de senadora paraguaia contra Mbappé

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Real Madrid fez um pronunciamento oficial em defesa de Kylian Mbappé e condenando os comentários racistas dirigidos ao atacante francês pela senadora paraguaia Celeste Amarilla.

"Nosso clube condena veementemente esse tipo de declaração, que é imprópria para um representante político, e expressa seu total apoio ao nosso jogador Kylian Mbappé, que é um exemplo para milhões de pessoas, especialmente para crianças de todo o mundo. Esses comportamentos que incitam o ódio não têm lugar na sociedade. O futebol e o esporte são plataformas para a igualdade e a solidariedade, e o Real Madrid continuará trabalhando para erradicar o racismo, a xenofobia e a violência para sempre", diz a nota.

ENTENDA O CASO

Celeste Amarilla fez ataques à aparência e à origem de Mbappé. A senadora publicou as declarações no X horas depois da derrota do Paraguai para a França, no sábado (4), usando como pretexto o gesto do atacante ao ignorar um cumprimento do goleiro paraguaio Orlando Gill.

"Esse bruto nem aprendeu a escrever. Em vez de leite materno, mamou em cocos, e os seres mais instruídos que ouviu foram chimpanzés. Você deveria ter mostrado o dedo do meio para ele, Orlando Gill. Eu faço isso no Senado e nada acontece. Um camaronês colonizado, fingindo ser francês, ressentido, novo-rico, arrogante e feio", afirmou a senadora, na rede social X.

Na segunda-feira (6), Mbappé rebateu a senadora e a chamou de "senhora desprezível". Em seu perfil no X, o atacante da seleção francesa afirmou que Amarilla "projeta a pior imagem possível" do Paraguai, após o país demonstrar "paixão e honra" em campanha histórica no Mundial.

"Madame Celeste Amarilla, você é uma senhora desprezível e indigna de sua função. Você não representa o Paraguai, um país que demonstrou paixão e honra ao longo de toda a competição. Por causa de sua irresponsabilidade e de seu racismo assumido, o mundo inteiro já esqueceu a campanha e o esforço histórico realizados pelos jogadores paraguaios nesta Copa do Mundo, para dar lugar à imagem de uma autoridade incompetente que projeta a pior imagem possível de seu país", escreveu Mbappé, também no X.

Depois da repercussão, Amarilla apagou as publicações, mas ameaçou processar o jogador. Novamente no X, a senadora afirmou que, caso o atacante não se retrate, pode tomar ações legais por "violência de gênero".