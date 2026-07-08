Real Madrid condena fala racista de senadora contra craque Mbappe

O Real Madrid fez um pronunciamento em defesa de Mbappé e condenou os comentários racistas dirigidos ao atacante francês pela senadora paraguaia Celeste Amarilla. “Nosso clube condena veementemente esse tipo de declaração, imprópria para um representante político, e expressa seu total apoio ao nosso jogador Kylian Mbappé, que é um exemplo para milhões de pessoas, especialmente para crianças de todo o mundo. Esses comportamentos que incitam o ódio não têm lugar na sociedade”, diz a nota.

Celeste Amarilla fez ataques à aparência e à origem de Mbappé. A senadora publicou as declarações no X depois da derrota do Paraguai para a França, no sábado, utilizando como pretexto o gesto do atacante ao ignorar um cumprimento do goleiro paraguaio Orlando Gill.

“Esse bruto nem aprendeu a escrever. Em vez de leite materno, mamou em cocos, e os seres mais instruídos que ouviu foram chimpanzés. Você deveria ter mostrado o dedo do meio para ele, Orlando Gill. Faço isso no Senado e nada acontece. Um camaronês colonizado, fingindo ser francês, ressentido, novo-rico, arrogante e feio”, afirmou a senadora, na rede social X.

Na segunda-feira, Mbappé rebateu. “Madame Celeste Amarilla, você é uma senhora desprezível e indigna de sua função. Você não representa o Paraguai, um país que demonstrou paixão e honra ao longo de toda a competição. Por causa de sua irresponsabilidade e de seu racismo assumido, o mundo inteiro já esqueceu a campanha e o esforço histórico realizados pelos jogadores paraguaios nesta Copa do Mundo”, escreveu Mbappé, também no X.

Depois da repercussão, Amarilla apagou as publicações, mas ameaçou o jogador. No X, a senadora afirmou que, caso o atacante não se retrate, pode tomar ações legais por “violência de gênero”.