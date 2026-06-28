RD Congo, Cabo Verde e mais 5 seleções chegam pela 1ª vez ao mata-mata da Copa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com o aumento do número de seleções participantes da Copa do Mundo para 48 equipes e a criação de uma fase de mata-mata com 32 seleções, sete países alcançaram, pela primeira vez, a etapa eliminatória do torneio.

São eles: República Democrática do Congo, Cabo Verde, África do Sul, Canadá, Costa do Marfim, Bósnia-Herzegovina e Egito.

A mais recente seleção a se juntar ao grupo foi a República Democrática do Congo, que avançou como a primeira melhor terceira colocada após vencer o Uzbequistão por 3 a 1.

Cabo Verde, país do goleiro sensação Vozinha, também garantiu vaga no mata-mata logo em sua primeira participação em Copas do Mundo.

É a primeira vez desde a Eslováquia (como nação independente), em 2010, que uma seleção alcança a fase eliminatória em sua estreia em Mundiais.

A mudança na estrutura da competição também beneficiou as seleções africanas.

Ao todo, dez seleções do continente se classificaram para o torneio, o dobro das cinco vagas destinadas à África no antigo formato de 32 equipes. Nove avançaram ao mata-mata. A Tunísia é a única seleção africana eliminada.

A seguir, os confrontos envolvendo seleções africanas na fase de 32.

- África do Sul x Canadá

- Holanda x Marrocos

- Bélgica x Senegal

- Costa do Marfim x Noruega

- Inglaterra x República Democrática do Congo

- Argentina x Cabo Verde

- Austrália x Egito

- Colômbia x Gana

- Suíça x Argèlia

Apesar dos novos feitos, a expansão do Mundial tem gerado estranheza inclusive entre alguns dos beneficiados. Carlos Queiroz, treinador de Gana, afirmou que o aumento do número de vagas pode diminuir o peso de conquistar uma classificação para a Copa.

"Com o número de seleções que se classificam para a Copa do Mundo, temo que isso possa transformar esta competição em algo vulgar, uma competição ordinária", afirmou o português.

A fase de 32 seleções começa com o confronto entre África do Sul e Canadá neste domingo (28), às 16h, no SoFi Stadium, em Los Angeles.