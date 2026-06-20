Rayan se torna o brasileiro mais jovem a jogar uma Copa desde 1970

RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - A entrada de Rayan na partida contra o Haiti, nesta sexta-feira (19), fez o Brasil voltar a registrar uma situação que não acontecia desde a conquista do tricampeonato mundial, em 1970. Aos 19 anos, 10 meses e 16 dias, o atacante se tornou o primeiro jogador com menos de 20 anos a atuar pela seleção brasileira em uma Copa do Mundo em 56 anos.

O último havia sido Marco Antônio Feliciano, lateral-esquerdo que participou de duas partidas da campanha vitoriosa no México.

A marca coloca Rayan em uma lista restrita da história da seleção. Antes dele, apenas quatro brasileiros haviam disputado uma partida de Copa do Mundo antes de completar 20 anos. Endrick, aos 19 anos, 10 meses e 29 dias, também pode alcançar a marca, mas o recorde ficará com Rayan, que é mais novo. Ambos são os mais novos a serem convocados desde Ronaldo, em 1994.

O primeiro foi Carvalho Leite, na edição inaugural do torneio, em 1930. Depois vieram Mazzola e Pelé, que participaram da campanha do primeiro título mundial brasileiro em 1958. Tostão entrou para a relação ao atuar na Copa de 1966.

O mais jovem entre eles continua sendo Pelé. O camisa 10 estreou em Copas aos 17 anos, 7 meses e 23 dias e ajudou o Brasil a conquistar o título na Suécia. Mazzola tinha 19 anos quando começou jogando contra a Áustria no mesmo torneio. Carvalho Leite estreou aos 18 anos e 25 dias. Tostão entrou em campo aos 19 anos, cinco meses e 19 dias, enquanto Marco Antônio tinha 19 anos, 4 meses e 4 dias em sua primeira partida de Mundial.

Desde então, o mais jovem era Kaká, em 2002, quando tinha 20 anos, 1 mês e 22 dias.

Nas últimas décadas, os jogadores mais jovens das delegações brasileiras passaram dos 20 anos. Gabriel Jesus chegou à Copa de 2018 aos 21 anos, 2 meses e 14 dias. Quatro anos depois, Gabriel Martinelli disputou o Mundial do Qatar também aos 21 anos, 5 meses e 6 dias.

Compare o desempenho de todos os atletas da Copa 2026 A seleção chegou a convocar outros adolescentes para Mundiais, mas nenhum deles entrou em campo. Foi o caso de Coutinho, integrante do elenco campeão em 1962, de Edu, chamado para a Copa de 1966 aos 16 anos, e de Ronaldo, convocado por Carlos Alberto Parreira para o Mundial de 1994 aos 17 anos. Os três permaneceram sem atuar durante as respectivas competições.

A participação diante do Haiti também abre uma possibilidade estatística para Rayan. Caso marque um gol na Copa do Mundo de 2026, o atacante passará a integrar a lista dos jogadores mais jovens a balançar as redes na história do torneio, na 18ª ou 19ª posição, a depender do dia em que conseguir fazê-lo.

O recorde pertence a Pelé, que marcou contra o País de Gales na Copa de 1958 aos 17 anos e 239 dias. Até hoje, nenhum jogador foi mais jovem do que o brasileiro ao fazer um gol em Mundiais.

Entre os 20 goleadores mais jovens da história das Copas aparecem apenas três brasileiros: Pelé, Tostão e Mazzola. Tostão ocupa atualmente a 12ª posição do ranking ao marcar contra a Hungria em 1966 aos 19 anos e 171 dias. Mazzola aparece na 16ª colocação após marcar contra a Áustria em 1958 aos 19 anos e 288 dias.