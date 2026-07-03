Rayan manda recado para menino alagoano que viralizou ao chorar após virada contra o Japão
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jogador da seleção brasileira Rayan enviou um vídeo ao alagoano Davi Lucas, 12 anos, que viralizou nas redes sociais ao se emocionar com a virada do Brasil sobre o Japão na Copa do Mundo.
A vitória por 2 x 1 garantiu a seleção nas oitavas de final, em jogo marcado para o domingo (5), contra a Noruega. No vídeo publicado na própria página do torcedor, Rayan disse que espera que Davi Lucas continue torcendo pela seleção e garantiu que a equipe está em busca do hexa.
A reação de Davi é mostrada em outras imagens, nas quais o menino aparece com a prefeita de Joaquim Gomes, onde vive. Ele volta a se emocionar. O vídeo que viralizou foi gravado na praça da cidade, onde os moradores acompanhavam a partida.
O jogador foi responsável por iniciar a jogada que levou ao gol da virada da seleção brasileira. No lance, Rayan rouba a bola do jogador japonês e faz um passe para Bruno Guimarães, que toca para Gabriel Martinelli balançar as redes, selando a vitória brasileira e a classificação.