Raphinha tem lesão confirmada, mas seleção aposta em recuperação na Copa do Mundo

NOVA JERSEY, EUA (UOL/FOLHAPRESS) - Um exame de imagem realizado neste sábado (20) comprovou que Raphinha teve uma lesão muscular na posterior da coxa direita, mas a decisão da seleção brasileira foi mantê-lo com o grupo.

O atacante não foi cortado e estará, a partir de agora, sob um protocolo de tratamento intensivo. A CBF divulgou nota com essas informações, mas não deu prazo de recuperação e nem falou sobre o grau de lesão.

A nota da CBF:

"O atleta Raphinha passou, neste sábado, por exame de imagem que confirmou lesão muscular na região posterior da coxa direita. O jogador seguirá um protocolo de tratamento intensivo, acompanhado pela equipe médica da Seleção Brasileira, visando sua recuperação e retorno às atividades no menor tempo possível."