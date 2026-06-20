Raphinha sente dor, é substituído, e Rayan estreia na Copa
(UOL/FOLHAPRESS) - Raphinha sentiu dores e teve que ser substituído no primeiro tempo de Brasil x Haiti, válido pela segunda rodada do grupo C da Copa do Mundo. Rayan entrou em seu lugar e estreou no Mundial.
Aos 38 minutos do primeiro tempo, Raphinha apresentou dores e abaixou em campo. Alguns jogadores do Brasil fizeram uma rodinha em volta do camisa 11 e conversaram com ele. A equipe médica do Brasil também entrou para atendimento.
Logo em seguida, Raphinha foi substituído por Rayan. O jovem de 19 anos fez sua estreia em uma Copa do Mundo.
Antes de sair, Raphinha tinha perdido duas boas chances para o Brasil. Na primeira, marcou mas estava impedido. Na segunda, saiu cara a cara e tentou encobrir o goleiro, mas mandou para fora.
A seleção brasileira vai vencendo o Haiti por 3 a 0. Matheus Cunha (duas vezes) e Vini Jr anotaram os gols.