Raphinha passa por batismo na seleção e volta a treinar com o grupo

NOVA JERSEY, EUA (FOLHAPRESS) - Na seleção brasileira, o corredor de tapas formado por jogadores tem dois significados. Um é bem-vindo, pois celebra o aniversário de alguém. O outro, a comissão técnica prefere evitar, já que marca o retorno de um atleta que estava lesionado. Nesta sexta-feira (3), Raphinha passou pelo ritual.

Recuperado de uma lesão na coxa direita, que o tirou dos dois últimos jogos do Brasil na Copa do Mundo, o atacante foi reintegrado ao elenco a dois dias do confronto com a Noruega pelas oitavas de final, no domingo (5), às 17h (de Brasília), em Nova Jersey.

É improvável, no entanto, que ele esteja à disposição de Carlo Ancelotti para o duelo. Assim como ocorreu com Neymar, o camisa 11 está em um processo gradual de reintegração ao elenco, com atividades mais leves do que o restante do grupo.

Nos 15 minutos em que a imprensa pôde acompanhar o treino desta sexta, ele participou do aquecimento e da roda de bobinho, sem aparentar nenhuma dor.

Ausente nas partidas contra Escócia, no encerramento da primeira fase, e contra o Japão, na abertura do mata-mata, o camisa 11 só deve ter condições, de fato, para atuar a partir das quartas de final caso a seleção avance até lá.

Em sua ausência, Rayan ganhou a vaga para formar o ataque junto com Vinicius Junior e Matheus Cunha, e o trio deve ser mantido para o início do jogo contra a Noruega. A principal dúvida de Carlo Ancelotti está um pouco atrás, no meio de campo, após a lesão de Lucas Paquetá.

Gabriel Martinelli, Danilo Santos e Endrick são as opções mais prováveis para compor o setor. Neymar é outro que corre por fora. Caso queira deixar o meio de campo com uma pegada mais defensiva, Fabinho seria uma opção.