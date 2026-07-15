Raphael Claus faz postagem pela 1ª vez após interferência de Donald Trump na Fifa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O árbitro brasileiro Raphael Claus se manifestou pela primeira vez, nesta terça-feira (14), nas redes sociais após interferência de Donald Trump na Copa do Mundo de 2026.

O presidente dos Estados Unidos classificou o árbitro como "suspeito", sem apresentar evidências contra o brasileiro.

Clique aqui e entre no grupo FolhaStats Veja a tabela de jogos da Copa do Mundo Na ocasião, Trump admitiu ter pedido à Fifa uma revisão do cartão vermelho mostrado por Claus ao atacante norte-americano Folarin Balogun, após entrada violenta em um jogador da Bósnia.

Em publicação feita pelo perfil no Instagram, Claus citou as instituições que representa, a família e as mensagens de apoio que recebeu durante o Mundial. "Minha gratidão às instituições que tenho a honra de representar pela confiança e pelo apoio."

O brasileiro ainda disse na postagem estar vivendo um sonho, mais uma vez. Essa foi a segunda atuação de Claus em Copas do Mundo -a primeira foi há quatro anos, no Qatar. "Obrigado a todos que dedicaram um tempo para me enviar uma mensagem tanto nos momentos de alegria quanto nos desafios."

A Fifa acatou a intervenção de Trump e revogou a suspensão que o o centroavante Balogun deveria cumprir no jogo das oitavas de final. A decisão gerou questionamento de outros países e da imprensa internacional. Mesmo com seu artilheiro em campo, os EUA foram eliminados pela Bélgica.

O diretor-executivo da força-tarefa da Casa Branca para a Copa, Andrew Giuliani, disse que Claus estaria ligado a uma investigação por manipulação de resultados, sem fornecer qualquer prova.

O brasileiro jamais foi investigado, como acusou o diretor da Casa Branca, que é filho do ex-prefeito de Nova York Rudy Giuliani.

Claus compõe o quadro de árbitros da Fifa desde 2015 e o da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) desde 2010. Em meio aos ataques vindos da Casa Branca, a entidade brasileira se posicionou ao lado do árbitro.

A declaração oficial da CBF reconhece Claus como "um dos melhores árbitros em atividade" e afirma que ele "possui uma trajetória marcada por excelência técnica, conduta ética e absoluto respeito ao futebol".

Além da presença em dois Mundiais da Fifa, o árbitro apitou três Copas América (2019, 2021 e 2024).