Raphael Claus apitará EUA x Bósnia pela segunda fase da Copa do Mundo
SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Fifa anunciou nesta segunda-feira (29) que o brasileiro Raphael Claus será o árbitro de Estados Unidos x Bósnia, duelo da 2ª fase da Copa do Mundo, que será na próxima quarta-feira (1º).
Esse será o seu segundo jogo do árbitro na Copa. Claus já havia apitado Espanha 4 x 0 Arábia Saudita e sua arbitragem passou ilesa de críticas.
Claus está no seu segundo mundial. O árbitro paulista apitou dois jogos na Copa de 2022: Inglaterra 6 x 2 Irã, em jogo que chamou a atenção pelos 16 minutos de acréscimos no primeiro tempo, e Canadá x Marrocos.
É o segundo jogo de um anfitrião nesta Copa apitado por um brasileiro. O jogo de abertura entre México x África do Sul, no Azteca (México), foi apitado por Wilton Pereira Sampaio. Além dos dois, o Brasil ainda tem Ramon Abatti Abel convocado para a Copa.
EUA x Bósnia se enfrentam em San Francisco. O jogo válido pela segunda fase da Copa do Mundo será na próxima quarta (1), às 21h, no Estádio de Santa Clara.