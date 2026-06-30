Ranking da Fifa comprova boa vida da Argentina até a semifinal da Copa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Logo que todas as 32 vagas da inédita fase de mata-mata foram preenchidas, houve a sensação de que a Argentina ficou em posição bastante favorável na Copa do Mundo.

E o ranking da Fifa comprova a tese.

Se as 32 seleções forem separadas em quatro quadrantes, mostrando o caminho até a semifinal, a Argentina -que lidera o ranking- é a única sem um top 10 pelo caminho.

Para encontrar alguma seleção entre as dez primeiras, a Argentina teria que esperar até a semifinal -fase em que supostamente poderia cruzar com Brasil (5º), Inglaterra (4ª) ou México (9º).

A campeã de 2022 está também no único lado com duas seleções fora do top 50, incluindo Cabo Verde, do goleiro Vozinha, rival na fase de 32 do time de Messi e atual 64º no ranking. O duelo é na sexta-feira (3), em Miami, às 19h.

A pior seleção da lista da Fifa que conseguiu vaga nesta fase é a de Gana -mais uma no caminho da Argentina-, em 65º lugar.

Não dá para dizer que foi o sorteio que favoreceu a vida de Messi e seu clubinho. A suposta vida tranquila dos comandados por Lionel (o outro) Scaloni se dá por absoluta incompetência dos rivais.

No maravilhoso mundo da teoria, esperava-se que o segundo colocado do Grupo H, o rival do primeiro do J (a Argentina), fosse o Uruguai (19º na Fifa) -ninguém dava muita pelota para Arábia Saudita ou Cabo Verde, nem em Cabo Verde.

Mas a desastrosa campanha da seleção de Marcelo Bielsa evitou o clássico sul-americano e catapultou a equipe do goleiro-estrela Vozinha para a frente de Messi.

O vencedor desse confronto poderia pegar nas oitavas de final o líder do grupo K, com Portugal (8º) como cabeça de chave. Já imaginou um Messi x Cristiano Ronaldo em uma Copa? Os colombianos não imaginaram, empataram com os lusos (jogando melhor) e ficaram com o primeiro lugar.

Por ficar atrás da Colômbia, os portugueses foram parar no quadrante que tem Espanha (3ª na Fifa) e Bélgica (10ª). Na fase de 32, a equipe de CR7 encara mais uma seleção bem colocada, a Croácia (13ª).

Também há três top 10 nos dois quadrantes restantes. Holanda (6ª) e Marrocos (7º) se enfrentaram logo no início das eliminatórias -os africanos passaram nos pênaltis. A França (2ª) está do mesmo lado da chave, que tinha ainda a Alemanha, 12ª da lista -eliminada pelo 34º, o Paraguai, nos pênaltis.

No quadrante do Brasil (5º), que passou pelo Japão (17º) por 2 a 1, estão ainda México (9º) e Inglaterra (4ª). A seleção com pior ranking do lado da seleção de Carlo Ancelotti é a República Democrática do Congo (41ª), rival da Inglaterra.

As duas melhores colocadas no lado argentino são Colômbia (11ª) e Suíça (16ª). No entanto, caso todos avancem, Messi só vai precisar enfrentar um dos dois rivais -eles se encontram antes. Caso passe por Cabo Verde, a atual campeã terá nas oitavas de final o sobrevivente de Egito (26º) x Austrália (28ª).

QUADRANTE 1

- África do Sul (54ª na Fifa) x Canadá (30º)

- Holanda (7ª) x Marrocos (6º)

- Alemanha (12ª) x Paraguai (34º)

- França (2ª) x Suécia (37ª)

QUADRANTE 2

- Bélgica (10ª na Fifa) x Senegal (18º)

- Estados Unidos (15º) x Bósnia (61º)

- Espanha (3ª) x Áustria (22ª)

- Portugal (8º) x Croácia (13ª)

QUADRANTE 3

- Brasil (5º na Fifa) x Japão (17º)

- Costa do Marfim (23ª) x Noruega (31ª)

- México (9º) x Equador (24º)

- Inglaterra (4ª) x República Democrática do Congo (41ª)

QUADRANTE 4

- Suíça (16ª na Fifa) x Argélia (29ª)

- Colômbia (11ª) x Gana (65ª)

- Austrália (28ª) x Egito (26º)

- Argentina (1ª) x Cabo Verde (64º)