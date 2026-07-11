Ranking da Fifa aponta Argentina como seleção que teve caminho mais fácil

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Argentina liderada por Lionel Messi disputa uma vaga nas semifinais da Copa do Mundo de 2026 contra a Suíça, neste sábado (11). Das seleções sobreviventes nas quartas, a atual campeã foi quem teve o caminho mais fácil até aqui.

A Argentina é a seleção que teve o caminho mais fácil até às quartas de final -e o cenário se mantém caso Messi avance para as semifinais. A reportagem levou em consideração o Ranking da Fifa antes de começar a Copa e traçou os adversários de cada seleção.

A atual campeã pode ser a única a chegar nas semifinais sem ter enfrentado uma única adversária do top 15. A campanha albiceleste conta com vitórias contra Argélia (28º), Áustria (24º), Jordânia (63º), Cabo Verde (67º) e Suíça (19º) -todas seleções fora do top 15 do Ranking.

O adversário médio da Argentina ocupa a posição 38,3 no Ranking da Fifa -considerando os times citados logo acima.

A Inglaterra também segue viva na Copa e teve o 2º caminho mais fácil. Junto com os argentinos, o English Team é o único que não jogou contra nenhuma seleção que integra o top 10 do Ranking da Fifa: Croácia (11º), Gana (73º), Panamá (34º), RD Congo (46º), México (14º) e Noruega (31º). O adversário médio dos ingleses ocupa a posição de 34,8 no Ranking.

Em contraste com Argentina e Inglaterra, a Noruega é a seleção que teve o caminho mais difícil até uma possível semifinal. Os vikings liderados por Haaland tiveram pelo caminho três adversários do top 10 do Ranking Fifa: França (3º e atualmente líder), Brasil (6º) e agora a Inglaterra (4º).

DO MAIS FÁCIL PARA O MAIS DIFÍCIL

Argentina (Argéria 28, Jordânia 63, Áustria 24, Cabo Verde 67, Egito 29 e Suíça 19)

Média = 38,33 no Ranking Fifa

Inglaterra (Croácia 11, Gana 73, Panamá 34, RD Congo 46, México 14, Noruega 31)

Média = 34,83 no Ranking Fifa

Suíça (Qatar 56, Bósnia 64, Canadá 30, Argélia 28, Colômbia 13, Argentina 1)

Média = 32,00 no Ranking Fifa

França (Iraque 57, Senegal 15, Noruega 31, Suécia 38, Paraguai 41, Marrocos 7)

Média = 31,50 no Ranking Fifa

Espanha (Cabo Verde 67, Arábia Saudita 61, Uruguai 16, Áustria 24, Portugal 5, Bélgica 9)

Média = 30,33 no Ranking Fifa

Bélgica (Egito 29, Irã 20, Nova Zelândia 85, Senegal 15, EUA 17, Espanha 2)

Média = 28,00 no Ranking Fifa

Noruega (Iraque 57, Senegal 15, França 3, Costa do Marfim 33, Brasil 6, Inglaterra 4)

Média = 19,67 no Ranking Fifa