Ramon Abatti será 4° árbitro em Espanha x Bélgica pelas quartas da Copa
SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O árbitro brasileiro Ramon Abatti Abel foi escalado pela Fifa como quarto árbitro no jogo entre Bélgica e Espanha, pelas quartas de final da Copa do Mundo.
O catarinense fará parte da equipe comandada pelo inglês Michael Oliver, árbitro principal da partida. Os auxiliares serão os ingleses Stuart Burt e James Mainwaring.
O Brasil ainda terá um outro representante no jogo. O auxiliar Rafael Alves foi escalado como árbitro auxiliar reserva para a partida.
Esta é a terceira partida da Copa em que Ramon Abatti Abel estará presente. Ele foi o árbitro principal dos jogos Bélgica x Egito e Canadá x Suíça na fase de grupos.
O árbitro brasileiro está em sua primeira Copa do Mundo principal. Antes, ele já representou o país no Mundial de Clubes, nas Olimpíadas de Paris-2024 e na Copa do Mundo sub-20, além de apitar jogos de Libertadores e Sul-Americana.