Ramon Abatti Abel será o árbitro de Suíça e Canadá pela Copa do Mundo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O árbitro brasileiro Ramon Abatti Abel foi escalado pela Fifa para apitar o duelo entre Suíça e Canadá, na quarta-feira, às 16h (de Brasília), pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

Ele terá como auxiliares os compatriotas Danilo Manis e Rafael Alves. O peruano Kevin Ortega será o quarto árbitro. O VAR não foi divulgado.

Será a segunda partida de Abatti Abel neste Mundial. A estreia foi no empate em 1 a 1 entre Bélgica e Egito. Na ocasião, o técnico egípcio Hossam Hassan reclamou da não marcação de um pênalti.

Ramon é um dos três árbitros brasileiros escalados para esta Copa do Mundo. Além dele, Brasil é representado por Raphael Claus e Wilton Pereira Sampaio.

Esta é a primeira Copa do Mundo profissional de Ramon Abatti Abel. Aos 39 anos, ele já comandou partidas na Copa do Mundo Sub-20 (2023), nas Olimpíadas (2024) e no Super Mundial de Clubes (2025).