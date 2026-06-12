Ramon Abatti Abel será o árbitro de Bélgica x Egito na Copa do Mundo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O árbitro brasileiro Ramon Abatti Abel foi escalado pela Fifa para apitar a partida entre Bélgica e Egito, na segunda-feira (15), às 16h (de Brasília), pela primeira rodada do Grupo G da Copa do Mundo, em Seattle (EUA).

Ramon Abatti Abel será auxiliado pelos também brasileiros Danilo Manis e Rafael Alves. O peruano Kevin Ortega será o quarto árbitro o VAR não foi divulgado.

Essa será a segunda atuação de um trio de arbitragem brasileiro nesta Copa do Mundo. O árbitro Wilton Pereira Sampaio e os auxiliares Bruno Raphael Pires e Bruno Boschilia comandaram o jogo de abertura o México venceu a África do Sul por 2 a 0, em duelo com três expulsos.

Ramon é um dos três árbitros brasileiros escalados para esta Copa do Mundo. Além dele e de Wilton, o Brasil também é representado pelo paulista Raphael Claus, que ainda não foi escalado.

Esta é a primeira Copa do Mundo profissional de Ramon Abatti Abel. Aos 39 anos, ele já comandou partidas na Copa do Mundo Sub-20 (2023), nas Olimpíadas (2024) e no Super Mundial de Clubes (2025).