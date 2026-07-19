Rabiot detona companheiros após derrota da França: 'Atitudes inaceitáveis'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meio-campista Rabiot detonou o comportamento dos jogadores da França na derrota por 6 a 4 para a Inglaterra, neste sábado (18), após o jogo pelo terceiro lugar da Copa do Mundo.

Rabiot falou, sem citar nomes, em "comportamentos inaceitáveis". Ele definiu a postura no primeiro tempo como "vergonhosa".

Entramos no primeiro tempo de uma forma bastante vergonhosa. Vi o comportamento de alguns jogadores que eu nunca tinha visto antes. É um pouco decepcionante. Há muita decepção após a derrota para a Espanha, mas havia um trabalho a ser feito até o fim e não podemos simplesmente estragar as coisas assim.

Conversamos no intervalo, dissemos um ao outro que precisávamos de um pouco de orgulho, e foi muito melhor no segundo tempo, porque no primeiro tempo, certos comportamentos eram inaceitáveis. Adrien Rabiot, na zona mista

Com Rabiot titular, a França terminou o primeiro tempo perdendo por 4 a 0. Na etapa final, a seleção chegou a reduzir a diferença para 4 a 3, ficou perto de empatar, mas acabou derrotada por 6 a 4, com golaço de Bellingham no fim.

A partida marcou a despedida do técnico Didier Deschamps do comando após 14 anos. O quarto lugar alcançado nesta Copa é a "pior" colocação da França nas últimas três edições foi campeã em 2018 e vice em 2022.

A França começou a Copa com tudo, mas caiu na semifinal. A seleção venceu Senegal (3 a 1), Iraque (3 a 0) e Noruega (4 a 1) na fase de grupos e despachou Suécia (3 a 0), Paraguai (1 a 0) e Marrocos (2 a 0) no mata-mata até perder para a Espanha (2 a 0).