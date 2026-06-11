Quiñones entra em lista que tem Marcelo e ex-atacante do Inter ao marcar primeiro gol da Copa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O primeiro gol da Copa do Mundo de 2026 foi marcado pelo atacante Julián Quiñones, ao abrir o placar da partida de estreia entre México e África do Sul nesta quinta-feira (11).

Nas últimas edições do Mundial, a lista de autores do primeiro gol reúne desde ídolos históricos do futebol europeu até jogadores com passagem pelo Brasil. Relembre quem marcou o primeiro gol nas últimas edições do torneio.

JULIÁN QUIÑONES (COPA DO MUNDO DO MÉXICO, EUA E CANADÁ EM 2026)

Jogador do clube saudita Al-Qadsiah, Julián Quiñones marcou o primeiro gol da Copa do Mundo de 2026. O placar da estreia do torneio foi aberto aos 8 minutos do primeiro tempo, após pressão da seleção mexicana sobre a África do Sul.

O atacante, nascido na Colômbia e naturalizado mexicano, finalizou por baixo das pernas do goleiro Ronwen Williams em chute de dentro da área. A partida é uma reedição da abertura da Copa de 2010, quando as duas seleções também se enfrentaram. Em ótima fase, ele foi artilheiro da última edição do Campeonato da Arábia Saudita, com 33 gols em 31 jogos. Cristiano Ronaldo fez 28.

ENNER VALENCIA (COPA DO MUNDO DO QATAR EM 2022)

O primeiro jogo do Mundial de 2022, entre o anfitrião Qatar e a seleção do Equador, terminou com vitória dos sul-americanos por 2 a 0.

O primeiro gol da competição foi marcado por Enner Valencia, atacante equatoriano com passagem pelo Internacional. O jogador converteu um pênalti sofrido por ele mesmo aos 16 minutos do primeiro tempo e voltou a marcar aos 31 da etapa inicial.

YURI GAZINSKY (COPA DO MUNDO DA RÚSSIA EM 2018)

A Copa de 2018 começou com goleada. O meio-campista Yuri Gazinsky abriu o placar para a anfitriã Rússia contra a Arábia Saudita. À época, o jogador tinha apenas seis partidas pela seleção russa.

O jogo terminou em 5 a 0, com gols de Denis Cheryshev (duas vezes), Artem Dzyuba e Aleksandr Golovin, além do próprio Gazinsky.

MARCELO (COPA DO MUNDO DO BRASIL EM 2014)

Disputada na Neo Química Arena, a partida de abertura da Copa de 2014 colocou frente a frente Brasil e Croácia. Os croatas, que eliminariam o Brasil nas quartas de final da Copa de 2022, acabaram derrotados por 3 a 1 naquela partida que marcou o início do torneio.

O primeiro gol do Mundial, entretanto, foi contra. O lateral-esquerdo Marcelo desviou para a própria meta após cruzamento da equipe croata.

TSHABALALA (COPA DO MUNDO DA ÁFRICA DO SUL EM 2010)

No duelo de 16 anos atrás entre África do Sul e México, o mando era da seleção sul-africana, e a partida foi disputada no Soccer City Stadium, em Joanesburgo.

Siphiwe Tshabalala abriu o placar aos dez minutos do segundo tempo para a equipe então comandada pelo técnico brasileiro Carlos Alberto Parreira.

A partida terminou empatada por 1 a 1, com o zagueiro mexicano Rafael Márquez marcando aos 34 minutos da etapa final.

PHILIPP LAHM (COPA DO MUNDO DA ALEMANHA EM 2006)

A Copa do Mundo de 2006 foi a primeira em que a seleção anfitriã passou a disputar a partida de abertura, tradição mantida desde então (antes a estreia era disputada pela campeã da edição anterior).

Na estreia do torneio na Alemanha, o placar foi aberto pelo lateral Philipp Lahm. Os alemães ainda marcaram outras três vezes, com Miroslav Klose (duas) e Torsten Frings. A Costa Rica descontou com dois gols do atacante Paulo Wanchope, completando o placar de 4 a 2 para os alemães.

PAPA BOUBA DIOP (COPA DO MUNDO DA COREIA DO SUL E DO JAPÃO EM 2002)

Disputada entre a França, campeã da Copa de 1998 e da Eurocopa de 2000, e Senegal, a partida de abertura do Mundial de 2002 teve clima de zebra.

O confronto terminou com vitória por 1 a 0 da seleção africana, que fazia sua primeira participação em Copas do Mundo.

O único gol da partida foi marcado pelo volante Papa Bouba Diop. Senegal chegou às quartas de final daquele torneio, enquanto a França foi eliminada ainda na fase de grupos.