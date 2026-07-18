'Quero jogar, não fazer marketing'

Vozinha chegou à Copa do Mundo de 2026 como desconhecido e vive dias de popstar após se destacar com Cabo Verde. Depois de brilhar contra a Espanha, na estreia, o goleiro ainda viu sua seleção parar o Uruguai e dar enorme trabalho à Argentina na abertura do mata-mata. Em busca de trabalho, o camisa 1 avisou que quer um clube no qual possa jogar e não apenas fazer propaganda.

Depois do destaque imenso nos gramados da América do Norte, Vozinha vem sendo tietado e também está tietando grandes nomes do futebol mundial. Já se encontrou com Ronaldo Fenômeno, John Terry, o ex-goleiro goleiro colombiano Higuita e está participando de diversos programas esportivos.

Nesta sexta-feira, participou de um programa na CBS, revelou que pretende atuar por mais duas temporadas e mandou um recado para quer gostaria de contratá-lo, mesmo aos 40 anos. "Vou escolher o time que me quer como jogador, e não para marketing", disse Vozinha, que ainda virou estrela das redes sociais com quase 30 milhões de seguidores.

De acordo com a RMC Sport, o goleiro de Cabo Verde que se destacou na Copa do Mundo tem proposta do chileno Colo-Colo, pela qual viu com bons olhos, mas que ainda aguardará novas equipes para definir seu futuro. Seria um acordo para jogar uma temporada.