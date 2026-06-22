Queridinha da primeira rodada, Inglaterra almeja classificação
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - É só o segundo jogo, mas Inglaterra x Gana pode ser encarada como a primeira decisão para os envolvidos, ambos com 3 pontos no Grupo L.
Quem vencer a partida em Boston, nesta terça-feira (23), às 17h, confirma vaga a próxima fase.
Apesar de ser apontada por muitos como a principal seleção da primeira rodada, a Inglaterra tem pontos que deixaram a desejar para o técnico alemão Thomas Tuchel. O time levou dois gols da Croácia no primeiro jogo do torneio.
De acordo com o volante Elliot Anderson, do Nottingham Forest, o Tuchel está cobrando mais organização. "Acho que precisamos ser mais organizados, ter mais controle da bola, mostrar mais do que podemos fazer com a bola."
No ataque, porém, a seleção inglesa não tem do que reclamar. Com dois gols na estreia, Harry Kane chegou a dez, empatando com Gary Lineker na artilharia do país em Copas.
ZERADOS DO GRUPO
O Panamá faz às 20h desta terça-feira sua segunda partida contra a Croácia. Derrotadas na estreia, ambas as seleções têm 0 ponto e podem dar adeus ao Mundial em caso de novo revés -de acordo com o que acontecer no outro jogo do grupo.
INGLATERRA x GANA
Ter. (23), às 17h | Na TV: CazéTV, Globo, SBT, getv (Globoplay), SporTV e NSports
CROÁCIA x PANAMÁ
Ter. (23), às 20h | Na TV: CazéTV